Harangoztak a nagy pénzeknek Székelyudvarhelyen?

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) és az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetsége (UKKSZ) legutóbb 2021 tavaszán értékelte a városvezetéssel és a polgármesteri hivatal munkatársaival közösen az aktuális költségvetést, megjelölve néhány mutatószámot, amelyet a városvezetés megpróbál megvalósítani. A rendezvényen megegyeztek, hogy egy év múlva újra asztalhoz ülnek és kiértékelik, mit sikerült ebből megvalósítani. Ennek csütörtökön, 2022. április 21-én jött el az ideje: a mutatók szerint Székelyudvarhely sereghajtónak számít a régióban megvalósítások terén, és jövőképe sem kifejezetten derűs.

Amikor a székelyföldi városok megvalósításait elemzi, mindig szembejönnek a székelyudvarhelyi adatok is, és ezek sajnos nem kimondottan rózsásak, mondta Geréb László közgazdász, a REGA Régiókutató Egyesület elnöke az elemzése bevezetőjeként. Ezt követően rá is tért az elmúlt év megvalósításainak ismertetésére. Hirdetés Hirdetés Az általa ismertetett adatokból kiderült, a megvalósított beruházások terén meglehetősen nagy hiányosságok mutatkoznak: míg 2016-ig folyamatosan növekedtek a beruházásokra, fejlesztésekre fordított összegek, azóta folyamatosan csökkennek. Csupán 2021 számított „üdítő kivételnek”, ekkor sikerült 30% fölé emelni ezt a mutatót, ám alaposabb elemzés után látható, hogy ez sem könyvelhető el sikernek, hiszen „41 millió volt tervezve, ehhez képest csak valamivel több mint 10 millió lett belőle” – mondta Geréb László, majd hozzátette,

a város 2021-ben 16 millió lejt tervezett lehívni EU-s forrásokból, ebből végül mindössze 2,2 millió lett.

A helyi költségvetésből fedezett beruházás/működtetés részaránya más székelyföldi városokhoz képest alacsony: Székelyudvarhelyen 14%-ot költöttek beruházásra, a többi a napi működtetésre ment el, míg más városok esetében ez az arány jóval kiegyensúlyozottabb (Csíkszeredában például 40/60% az arány). Ugyancsak 2021-ben a saját forrásokból eszközölt beruházásoknak 42, az EU-s forrásokból tervezetteknek csupán 14%-át sikerült elérnie a székelyudvarhelyi önkormányzatnak. Geréb hangsúlyozta:

kétségtelen, hogy az önkormányzatoknak jelentős közszolgáltatói szerepe is van, ezért fontos a működtetésre költeni, viszont ez Székelyudvarhelyen a saját bevételeket teljesen fölemészti.

A helyi lakosság életszínvonalának növelése beruházások által megvalósítható, ehhez külső – azaz kormányzati és EU-s – források lehívása szükséges, ami a helyi önkormányzati apparátus működésének és kapcsolati tőkéjének a függvénye. „Ha mindent csak használunk, és nem fejlesztünk, akkor előbb-utóbb feléljük a várost” – fogalmazott Geréb László.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Ami a költségvetési megvalósítások hatásfokát illeti, a gazdasági szakember által ismertetett adatok szerint 2016-ig ez átlagban 60%-os volt, 2021-re lecsökkent 25%-ra, vagyis a megtervezett beruházásoknak mindössze negyedét sikerült megvalósítani.

A megvalósított fejlesztéseknél azt látjuk, hogy Udvarhely feleannyit ért el, mint Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós, és – az arányokat tekintve – csupán egyötödét a csíkszeredai, valamint sepsiszentgyörgyi megvalósított beruházásoknak.

Nyolcvanhét hónap az EU-s pályázatok futamideje, ez majdnem letelt, hiszen a határidő 2023 decembere, és eddig szinte semmi előrelépés nem történt – a gazdasági szakember itt példaként a II. Rákóczi Ferenc utca helyreállítását érintő projektet említette, ahol a munkálatok még el sem kezdődtek. Miközben tehát úgy fest, a folyamatban lévő projektek közül sok megrekedt, az újakról sem nagyon lehet hallani, mondta Geréb László: például a közvilágítás modernizálása, az elektromos töltőállomás létesítése, a hőszigetelés problémája körül néma csend van. Érzékletesen mutatják a fejlesztési hatékonysági problémákat a 2021-es évben tapasztalt, egységnyi hivatali személyi költségre jutó fejlesztési adatok (azaz egy lejnyi hivatali személyzeti költségből mekkora beruházási összeg lesz): míg Gyergyószentmiklóson ez a szám 4,74, Kézdivásárhelyen 4,71, Csíkszeredában 4,70, Sepsiszentgyörgyön 3,74 volt, addig Székelyudvarhelyen mindössze 0,94 lej. Pénz, szakember van, mégsem működik a hivatal A székelyudvarhelyi önkormányzat tőke- és eszközellátottságával nincs baj, mondta összegzésképpen Geréb László. Vannak nyertes EU-s projektek összesen 30 millió euróra, van több mint 24 millió lejes költségvetési többlet is, software, azaz pénz tehát van. A városnak hatalmas önkormányzati hivatali apparátusa van, jó szakemberek is dolgoznak ott, bár folyamatosan vannak álláshirdetések is, úgy tűnik tehát, a hardware-rel sincs probléma. Feltevődik a kérdés, hogy mégis miért nem kielégítő a belső hivatali munkavégzés hatékonysága?

Úgy tűnik, az orgware-ben keresendő a hiba, tehát valami nagyon nem működik a vezetés-szervezés szintjén

– fogalmazott Geréb László. Prezentációja végén a közgazdász néhány kérdést is megfogalmazott a tanácskozáson jelen lévő Albert Sándor városmenedzsernek, illetve Gálfi Árpád polgármesternek arról, hogy ilyen lehívási hatásfok mellett mennyire látják megvalósíthatóknak az EU-s projekteket, hol tartanak azok jelenleg; miért van szakemberhiány a polgármesteri hivatalban, illetve hogyan tervezik betölteni például a gazdasági igazgatói tisztséget, és milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a jó szakembereket megtartsák. Adminisztratív kapacitáshiány Albert Sándor városmenedzser szerint a hivatal túlvállalta, vagy túlterhelte magát, erején felül akart teljesíteni, és a számokon ez most kezd egyértelműen látszani. Azt is elmondta, hogy „a beruházások alapján nem ítélhetjük meg a hivatali apparátus működését, hiszen nem csak ezt a feladatot látja el”,

Székelyudvarhely például saját költségvetésből finanszíroz több kulturális intézményt és sportlétesítményt is, amelyeket más városok esetében a megyei tanácsok is finanszíroznak, vagy az adott szaktárca segíti a működésüket.

A szervezési deficitről elmondottakkal részben egyetértett, de szerinte árnyaltabb a kép, hiszen az adminisztratív kapacitás alacsony, ami nem a pénzügyi források miatt van, „mindenképp szűk keresztmetszetek vannak a hivatalban, amelyekkel későn kezdtünk komolyabban foglalkozni”. Másrészt Albert szerint vannak területek, ahol adminisztratív kapacitáshiány van, a kiszervezés jó és sokak által javasolt megoldás lenne, ezt el is indították. Ez viszont adott esetben kontrollvesztést jelenthet, tehát a szervezeten belül is szükség van olyan szintű tudásra, amellyel a kiszervezett tevékenységet megfelelő módon irányítani tudja. Albert Sándor utalt arra a nehézségre is, amit a gazdasági, beruházási és műszaki igazgatóhiány jelentett: amikor három osztályvezető is kiesik a képből, azt nem lehet pótolni, és egyértelműen negatívan befolyásolja egy önkormányzati apparátus működésének sikerét. Továbbá

az építőiparban tapasztalt drasztikus áremelkedések miatt mintegy 30%-kal drágultak a projektek értékei is, amiért senki nem felelős (50%-kal drágultak az építőanyagok, 10%-kal emelkedett a munkabér – szerk. megj.).

Arra a kérdésre, hogyan pótolják a hiányzó szakembereket, Albert Sándor elmondta, minden lehetséges módon próbálkoznak, de egyelőre erre nincs konkrét előrelépés. A városmenedzser azt is elismerte, hogy az EU-s projektek általában rosszul állnak, több olyan is van – például a Csillagvizsgálót érintő beruházás –, amit valószínűleg vissza kell majd mondani. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ez országos szinten létező jelenség, részben a jogszabályok folyamatos változása, valamint – adott esetekben – az építőanyagok árrobbanása miatt. Gálfi: nem mennek jól a dolgok A polgármester is elismerte, hogy nem áll jól a város beruházások terén, de a szerinte a kialakult helyzetnek több, egymással összefüggő oka is van. Több beruházás nem a megfelelő módon volt elindítva, vagy a tervek nem feleltek meg, vagy az árakat nem megfelelőképpen határozták meg.

Gálfi ezután személyes hangvételben folytatta: elmondta, sok esetben úgy érezte, a meglátásait nem akarták elfogadni, meghallgatni, vagy nem értékelték azokat kellőképpen.

A Csillagvizsgálót érintő projektről elmondta, azért esélyes, hogy le kell mondani róla, mert akkora összegre rúg az önrész, amit nem szabad a városkasszából fedezni, megpróbálnak erre más megoldást keresni. Ami a hivatali apparátus működését illeti, középvezetők nélkül nehéz dolgozni, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

a bérezések sem feltétlenül kedvezőek: az igazgatói beosztásban dolgozó alkalmazott 6500, egy osztályvezető 5700 lejt visz haza havonta, egy irodavezetői fizetés pedig nettó 4950 lej. Ez nem alacsony, de – véleménye szerint – nem is egy olyan számottevő jövedelem, amiért egy szakember szívesen föladja sokkal jövedelmezőbb magánpraxisát, hogy megpályázza és betöltse például a főépítészi munkakört.

Ezért itt nem csak a fizetés nagyságáról, hanem a város iránti elkötelezettségről is szó van, ilyen jelentkezőket keresnek – tette hozzá a polgármester.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Hogyan tovább? A prezentációt és a városmenedzser, valamint a polgármester magyarázatait követő szabad beszélgetés során szó esett többek közt arról is, hogy a hivatal nem küzdött személyzeti gondokkal régebb, amikor pedig a közszférában dolgozók fizetései jóval alacsonyabbak voltak a mostaniaknál. Ezért

érdemes volna kivizsgálni, hol a hiba, miért nem vonzó munkahely a polgármesteri hivatal ma.

Kisebb vita alakult ki Antal Lóránt szenátor és Gálfi Árpád között, amikor a polgármester ugyanazt a kérdést intézte a résztvevőkhöz, amit neki is föltettek: miért hagyta ott a hivatalt több középvezető is? A polgármester ennek okaként politikai cselszövéseket emlegetett; amikor a szenátor felkérte, hogy nevezzen meg konkrét személyeket is, a polgármester egy fenyegető levélről is beszélt. Elmondása szerint ennek a levélnek is köze volt a főépítész lemondásához.

Fotó: Erdély Bálint Előd