Harangöntés a sepsiszentgyörgyi kovácstalálkozón

Székelyföldön még ma is élő a kovácsmesterség hagyománya. Képünk illusztráció • Fotó: Sándor Csilla

A rendezvényre Olaszországból, Ukrajnából, Oroszországból, Magyarországról és Ausztriából érkeznek kovácsmesterek, akik a saját szerszámaikkal mutatják be mesterségük fortélyait.

A szervezők a programból a harangöntést, a szekérkerék ráfhúzást, a lópatkolást ajánlják az érdeklődök figyelmébe.

A látogatók nemcsak a kész alkotásokat, hanem látványműhelyekben a munkafolyamatokat is megtekinthetik. A kovácsmesterek pedig szakmai konferencián és tanulmányúton vesznek részt.

A rendezvény ötletgazdája Nagy György olaszteleki kovácsmester, akiben külföldi útjai során fogalmazódott meg a találkozó gondolata, hiszen Székelyföldön még ma is élő a kovácsmesterség hagyománya. A szakma különböző irányzatait az ilyen összejöveteleken ismerhetik meg a kovácsok. A rendezvényen a kovácsoltvas és a kovácsolt jellegű termékek közötti különbségre is próbálják felhívni a figyelmet, hiszen nem ugyanaz, ha előre megvásárolt elemeket összeillesztenek, vagy valóban formára kovácsolják a vasat. A Magyarországon népi iparművész címmel kitüntetett Nagy György készítette többek között a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kovácsoltvas lépcsőkorlátait, lámpáját is.