Hányatott sorsuk miatt sokan azt sem tudják, hogy léteznek kiválósági központok

A Kovászna megyei tanfelügyelőség alárendeltségében működő kiválósági központ saját székhely híján jelenleg a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban fejti ki tevékenységét, illetve ez évben működtetett két csoportot Kézdivásárhelyen is. Az első évben 155 gyermekkel indultak, a 2023/2024-es tanévben közel 500 diák járt a különböző csoportokba, melyek közül

a legnépszerűbb a matematika és informatika, alkalmazott fizika és informatika (robotika), de a biológia (biofizika-biokémia, genetika) és angol csoportokra is nagy az igény, idén pedig újdonságként művészeti és drámacsoport is indult.

A diákok felvétele egy teszt alapján történik, és a különböző modulok zárásakor egy záróvizsgát is le kell tenniük, akiknek ez sikerül, azok az újabb csoportokba is felvételt nyernek. A tanárok a kezdeti tesztek alapján állítják össze a tevékenységi tervet: az itt folyó munka nem hasonlít az iskolai szakkörökéhez, nem is különórát jelentenek, a diákok logikai gondolkodását igyekeznek fejleszteni – jelezte Pető Mária.

A központban való munka nagy erőfeszítést, elhivatottságot kíván meg diákoktól és tanároktól egyaránt: előbbiektől azért, mert a magas, 35–40-es heti tanóraszám után még újabb 3 órás délutáni szellemi tevékenységet bevállalni nagyon megterhelő, a tanároktól pedig azért, mert nagy kreativitást és folyamatos készenlétet, hétvégi, vakációban tanítást, illetve tantárgyolimpiákra, országos és nemzetközi megmérettetésekre való utazást igényel.

Hirdetés

A csoportokat többnyire Kovászna megye városaiból származó diákok alkotják, de egyes tanulók Bodokról, Csernátonból, és Kőröspatakról is vállalták a bejárást.

A külső támogatás ingatag alapokon áll

Az igazgatónő elmondta, több intézménnyel is együttműködnek annak érdelében, hogy a gyermekek jobb eredményeket érjenek el, a diákok pedig szép eredményeket mutatnak fel. Egy középiskolás diáklányokból álló biokémiai kutatócsoport az akadémiai közeg által is értékelt eredményeket mutatott fel a C és D-hepatitisz vírus azonosításában, illetve a mikroműanyagok halakra és általában a faunára kifejtett hatását vizsgálva.