Hangsúly az örmény kultúrán és gasztronómián

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg az Örmény Művészeti Fesztivált Gyergyószentmiklóson szeptember 9–11. között. Ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők az örmény kultúra és gasztronómia népszerűsítésére, ráadásul igyekeznek úgymond örmény szemüvegen keresztül bemutatni a város nevezetességeit. Emellett más, Erdélyben élő nemzetiségek is jelen lesznek, és a gazdaságépítés is fontos hangsúlyt kap.