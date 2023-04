Hálózatbővítésre fordítanák a 23 millió lejt

A Csiky-kert helyreállítására, fejlesztésére a múlt évben 500 ezer lejt nyert az Arbor Vállalkozók Szervezete által indított civil kezdeményezés, Hargita Megye Tanácsának részvételi költségvetéséből. Most került napirendre, hogy ehhez a város is partnerséget vállaljon. Amint elhangzott, a megyei tanács biztosítja majd a finanszírozást, az Arbor és a gyergyószentmiklósi önkormányzat pedig arról dönt, hogy mi valósuljon meg a pénzből.

Ezt követően tértek rá az eredetileg napirendre tűzött tervezetekre. 90 ezer lejt különít el a város önrészként arra, hogy Gyergyószentmiklós is részesülhessen a környezetvédelmi minisztérium roncsautó programjából – 150 autót terveznek így kivonni a forgalomból. Sürgős volt a döntés, a programhoz való csatlakozás határideje egy nap múlva ugyanis lejár.

A gyilkostói víz- és csatornahálózat építése kapcsán a polgármester közölte, a kivitelezési szerződés hatálya áprilisban lejárt, gyakorlatilag a szerződés már nem érvényes. Felvetődött, hogy már egy éve szerződést kellett volna bontani, mert a kivitelező nem végezte a munkát. Kérdésre, hogy kellene-e kártérítést követelni a szerződést be nem tartó cégtől, az volt a válasz, hogy lehetne perelni, de nem érdemes.

aki ugyan egy kimutatást eljuttatott a képviselőkhöz, de azoknak az abban foglaltaknál több információra lett volna szükségük. Többek között rákérdeztek a fűtéshálózat bővítésére, a Testvériség úton zajló csatornahálózat építésre, az Állomás utca visszaaszfaltozására is. A Testvériség út kapcsán Zólya László, a a gyergyószentmiklósi Hő- Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) vezetője mondta el, hogy összesen 57 bekötést kell itt kivitelezni, ennyi helyen lesz keresztülvágva az út a vasútállomástól a központi körforgalomig. Konkrét választ nem sokat kaptak. Az ígéret szerint kedden nekikezdnek az Állomás utca helyreállításának, majd a Kossuth Lajos utca következik. A Bucsin negyedi utak helyreállításának nyáron foghatnak neki.

elhatározták, hogy Gyergyószentmiklós 23 millió lejes igénylést nyújt be az országos Anghel Saligny infrastruktúra-fejlesztési programhoz.

Ez az ivóvízhálózat kiépítését jelenti a város végétől, azaz Both várától Gyilkostó irányába a vízházig. Azon a területen sok panzió, nyaraló és lakóház található, amely nem rendelkezik ilyen infrastruktúrával. Ebből az összegből ugyanakkor kutakat is fúrnának, amelyek a vízellátás zavartalanságát biztosítanák a városnak akkor is, ha aszály esetén megcsappan a Békény vízhozama.