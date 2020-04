Halkabban szól Bagossyék zenéje is

A gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company Olyan Ő című dala az év hangfelvétele Fonogram-díját kapta Magyarországon, a közönség szavazatai alapján. A rangos elismerés újabb jelentős pozitív visszajelzés a zenekar számára, amelyet már a mai magyar zene legnépszerűbb együttesei között tartanak számon. A járványhelyzet az ő életüket is megváltoztatta.

Tatár Attila sem tudhatja, hogy mikor állhat legközelebb közönség elé a színpadra • Fotó: Bagossy Brothers Company

„Azt szoktam mondani, hogy az ilyen rangos szakmai díjak esetében a legfontosabb az, ha jelölést kapunk: ez azt jelenti, hogy a zenei szakma részéről kapunk elismerést. Az pedig, hogy meg is nyerjük, hatalmas bónusz, aminek természetesen nagyon örülünk.

És mivel közönségszavazás alapján lettünk elsők nagyon köszönjük ezt a folyamatosan kitartó rajongóinknak és egyre bővülő közönségünknek, hiszen nélkülük nem juthattunk volna idáig

– fogalmaz a díj kapcsán Tatár Attila, a Bagossy Brothers Company gitárosa.

Online Fonogram-díjátadó csatolt Liget-vonatkozásokkal A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) virtuális díjátadót tartott szombaton, a győzteseket online videókban jelentették be. Az eseményen 12+1 hazai és hat külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2020-as Fonogram-díjakat.

A gyergyószentmiklósi együttest mostanra már a magyar zenei élet legnagyobb neveivel emlegetik együtt, népszerűségük folyamatosan nő, és ez immár szakmai díjak révén is megerősítést nyer. Múlt évben a Petőfi Zenei Díjat vehették át az év akusztikus koncertje kategóriában, miután 2017-ben az év albumja kategóriában jelölték őket a Fonogram-díjra.

Új klip készül, ahogy otthonról lehet

Egy zenekar életében a koncertek, a turnék jelentik elsősorban az életet, de most a járványhelyzet miatt le kell mondaniuk, beláthatatlan ideig. Azonban nem állnak le, csak alkalmazkodnak az adott körülményekhez. „Csináljuk, amit itthon lehet. Ha minden jól megy egyen a hétvégén egy új számunkat ismerheti meg a közönség. Ehhez egy videoklipet terveztünk, de a karantén miatt a terveinkről részben le kellett mondjunk.

A klip elkészül, ugyan, de lényegesen kisebb költségvetésből, kevésbé kreatív jellemzőkkel. Reméljük így is elnyeri majd a szintén otthonaikban ülő rajongóink tetszését, és minket is előrébb visz egy lépéssel

– fogalmaz Tatár.

Vasárnap este került a nyilvánosság elé az a fél órás roadmovie (útifilm), amely a zenekar Visszajövök című számához készült videoklippel párhuzamosan forgattak, és ahol Till Attila műsorvezetővel közösen járják be azokat a gyergyói tájakat, amelyekhez kötődnek, és amelyek korábbi klipjeikben is megjelentek. Bíznak benne, hogy amint a korlátozások megszűnnek, sokan ellátogatnak majd ide a kisfilm hatására.

Valószínűleg ennél korábban lesz majd látható és hallható az a szimfonikus koncertjük, amely múlt év végén a Budapest Kongresszusi Központban zajlott, és amelynek a felvételein most dolgoznak. És ha az együttes tagjai nem is lehetnek együtt, készülnek új dalok is.

Hosszú hónapok jönnek koncertek nélkül

Épp egy klubturné közepén voltak, amikor életbe léptek az első korlátozó rendelkezések, ami miatt számos fellépést le kellett mondaniuk. Mindegyiket sajnálják, de leginkább azt, amely a Budapest Parkban kerül volna sorra április 26-án, telt ház, 11 ezer rajongó előtt. És kérdés, hogy meddig lesz ez így.

Az összes magyarországi fesztivált lemondták a szervezők augusztusig, vagy legalábbis későbbi időpontra halasztják.

Az önkormányzati rendezvények, városnapi koncertek esetében is ez várható, hiszen a jelen helyzetben a szórakoztató rendezvényekről fognak elsőként lemondani a járvány gazdasági hatásai miatt. Egyébként is az tűnik logikusnak, hogy a korlátozó intézkedések feloldása során is az utolsó lesz a tömegrendezvények újbóli engedélyezése – véli Tatár Attila.

Ezt nem csak a zenészek fogják megérezni, hanem az egész szórakoztatóipar: vagyis a rendezvényszervezők, hangtechnikusok, az együttesekhez tartozó stábok tagjai és mások is elveszítették egyszerre a jövedelmüket, és ez kihat szélesebb körben a turizmusra, vendéglátásra is – teszi hozzá.

Egyelőre megpihennek, de nem hagyják zene nélkül a rajongókat

A nem várt szünetnek vannak pozitív hatásai is: a zenekar több tagja küszködött ízületi problémákkal a folyamatos koncertezés miatt. Az énekes Bagossy Norbi kezére gipsz került ínhüvely gyulladásának kezelésére, de a többieknek is jól jön ez a pihenő.

„Jó, hogy sok időt tölthetünk a családunkkal, gyerekekkel, amire régóta nem volt lehetőség ilyen hosszú időn át.

Közösen reggelizünk a teraszon, van időnk nyugodtan kávézni, nem kell most fejben a következő koncertre, vagy utazásra készülni. Ások, kapálok a kertben, és pár hónapig ez jó lesz így nekünk.

Van némi tartalékunk, át foguk vészelni a nehéz időket. Alkalmazkodunk a helyzethez, nem tehetünk mást. Másoknak nehezebb lesz, a magunk eszközeivel, néhány dallal segítünk majd mi is könnyebbé tenni ezt a helyzetet rajongóink számára is. Nekik kitartást kívánunk, és jó egészséget, ahogy mindenki másnak is” – zárta Tatár Attila.