Hálapénzről, összeesküvés-elméletekről is szó lesz a Sapientia tudományos diákköri konferenciáján

Egyre népszerűbbnek bizonyul a Sapientia EMTE Kari Tudományos Diákköri Konferenciája. Idén, a 16. alkalommal megszervezett TDK-n 60 dolgozatot mutatnak be a hallgatók május 14-én, kedden 9 órától a Sapientia csíkszeredai épületében. A rendezvény nyitott, bárki belehallgathat az előadásokba. Többek között a divatról, a hálapénz jelenségéről, vagy az összeesküvés elméletekről írtak dolgozatokat a diákok.

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Tehetséggondozó Bizottsága és Hallgatói Önkormányzata idén a XVI. Kari Tudományos Diákköri Konferenciát szervezi meg kedden. Idén 60 szakdolgozatot nyújtottak be a hallgatók.

Az előző években még nem volt példa ekkora érdeklődésre, ennek mi nagyon örülünk. Biztatjuk és támogatjuk diákjainkat a kutatásaikban

– nyilatkozta Hubbes László-Attila, a Sapientia EMTE egyetemi adjunktusa. A konferencia 9 órakor kezdődik, és bárki részt vehet rajta. Az előadások párhuzamosan zajlanak majd összesen 5 szekcióban:

humántudományi, tanulás- és tanítás-módszertani, társadalomtudományi, közgazdaságtudományi, valamint mérnöki szekciókban.

Megtudtuk azt is, hogy a Kolozsvári TDK Művészeti alkotások szekciója keretében az Irodalmi alkotások és műfordítások tagozat Csíkszeredában mutatkozik be, szintén május 14-én.

Hungarikumnak számít

„A kutatások megtekintésével mindenki nyer és tanul valamit. A Kari Tudományos Diákköri Konferencia egyébként már hungarikumnak számít” – jegyezte meg Hubbes László Attila. Hozzátette: azért is tartja hasznosnak a rendezvényt, mert

a résztvevők a kutatások által betekintést nyerhetnek a napjaink nagy kérdéseibe,

valamint kapnak egy kis ízelítőt arról, hogy egyes szakok miről is szólnak, mit tanulnak a hallgatók. Az egyetemi adjunktus szerint minden dolgozat érdekesnek ígérkezik, kiemelte közülük például az összeesküvés-elméletekről, a divatról, valamint a hálapénzről, mint jelenségről szóló kutatásokat.

Előnye a TDK-nak

Egyénileg és csoportban is lehet kutatást végezni, majd az elkészült szakdolgozatot előadni. Arra is volt már példa, hogy egy egész kutatócsoport dolgozott egy adott témán, majd együtt mutatták be az eredményeiket – tudtuk meg olyan előadóktól, akik már több alkalommal részt vettek a konferencián.

„Én azért veszek részt a TDK-n, mert a zsűri kritikája által képet kapok az erősségeimről és hiányosságaimról. Emellett motivál az is, hogy előnyt élvezek az Erasmus+ cserediák programban, és, ha a dobogó felső fokán végzek a dolgozatommal, akkor eljuthatok az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára” – indokolta meg részvételét közülük az egyik hallgató. Előnye ennek a kari TDK-nak, hogy ez egyben jelölő fórum humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

