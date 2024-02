Haláltábor mellett élő náci család, „ínyenc kapcsolat”, Bob Marley és Semmelweis a székelyföldi mozikban (is)

Ezen a hétvégén is változatos filmpalettáról válogathatnak azok, akiknek mozizáshoz támad kedvük.

Vasárnap 11 órától a Semmelweist lehet megnézni a Csíki Moziban, ezt követi 16 órától a Bob Marley életéről készült One Love , majd a napot A méhész című akciófilm vetítése zárja.

Cineplexx (Marosvásárhely)

A legnagyobb filmkínálatot a székelyföldi mozik közül továbbra is a marosvásárhelyi Shopping City bevásárlóközpontban működő Cineplexx mozi biztosítja: a hétvége folyamán hat vetítése lesz a Semmelweisnek, de itt még el lehet kapni az Argylle: A szuperkém akció-vígjátékot, A szegény párákat és A méhészt az újdonságok mellett.

Aki egy kis borzongásra vágyik, az megnézheti a Baghead című horrort, a Witcher-sorozatban Cirit alakító Freya Alan és a Bridgerton első évadában játszó Ruby Baker főszereplésével, de emellett itt is nézhető a hétvégén a Dakota Johnson főszereplésével készült Madame Web magyar szinkronnal is szombaton és vasárnap, 18 óra 5 perctől. A Bob Marley életéről szóló One Love című filmet szombaton 18 óra 5 perctől, míg vasárnap 16 óra 30 perctől vetítik.

A teljes program és a jegyvásárlás ide kattintva érhető el.

Sepsiszentgyörgyi Művész Mozi (Sepsiszentgyörgy)

Sepsiszentgyörgyön is meg lehet nézni szombaton a Kutya és macska francia vígjátékot 16 óra 30 perctől, míg 18 órától a Semmelweist vetítik a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban. Itt még el lehet kapni Wim Wenders új filmjét, a Tökéletes napokat 18 óra 15 perctől, 20 óra 30 perctől pedig a Szegény párákat, 21 órától pedig A méhészt vetítik.

Vasárnaptól Lengyel filmnapok kezdődnek a sepsiszentgyörgyi moziban, ennek programja ide kattintva érhető el.