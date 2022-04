Hajmeresztő összeesküvés-elmélet látott napvilágot a népszámlálás kapcsán

A népszámlálás online szakaszának félidejében mintegy négymillió kérdőív érkezett be az Országos Statisztikai Intézethez, amelyből a becslések alapján 265 ezer a magyar. „Félidőben felemás eredmények” – így értékeli az elmúlt időszakot Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora, célozva arra, hogy míg egyes magyar megyék jobban teljesítettek az átlagnál, mások sereghajtók. A szociológust tévhitekről, konteókról is kérdeztük, például, hogy kell-e félni attól, hogy a népszámlálás után ukrán menekülteket költöztetnek az üres szobáinkba.

Az elmúlt héten a 42 megye sorrendjében keveset javított helyezésén Hargita megye, most 31. helyre kúszott fel a 32. helyről, de még mindig csak 18 százalékos a részvételi arány a megyében az országos 21 százalékhoz képest. Veszített lendületéből Kovászna megye, jelenleg 19. helyen áll 21,8 százalékkal, Maros megye is egy helyet lejjebb csúszott, a 14. helyen áll most 22,6 százalékos részvételi aránnyal.

Versenyben vagyunk

„Bő három hét van a népszámlálás online szakaszából. Ez egyéni és közösségi lehetőségünk is, ugyanis harminc év óta most először van lehetőségünk arra, hogy mi, magyarok magunkat megszámoljuk. Én bízom abban, hogy sokan fognak ezután is élni ezzel a lehetőséggel. Már majdnem 260 ezer magyar személy regisztrált, ami mutatja, hogy nem annyira bonyolult” – fogalmazott a Székelyhonnak Barna Gergő. Hozzátette,