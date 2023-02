Hagyományos, szabadtéri disznóvágásokat tartanak idén is

Alsócsernátonban, a sportcsarnok mögötti téren szombaton újra megszervezik a hagyományos disznóvágást, amelyre öt csapat jelezte részvételi szándékát. Ugyancsak szombaton szerveznek disznóvágást Szentegyházán, immáron a hatodikat, de Korondon is megtartják az Ízig-vérig disznótor legújabb kiadását.

Mindenki a saját hagyományos módszere szerint áldozza fel, perzseli meg, darabolja és dolgozza fel a sertést, az esti disznótoron pedig megkóstolják egymás jellegzetes ételeit.

A házigazdák minden érdeklődőt várnak, lesz forró tea, forralt bor, és amikor elkészült, egy-egy tányér agyas levessel is szolgálnak. Nótázásra is lesz lehetőség, hiszen elfogadta a meghívást Ábri Béla prímás és csapata is.

Eltérő módszerek

Nemcsak mulatozásról, a hagyományőrzésről is szól a rendezvény, ilyenkor nyer beigazolást az ahány ház, annyi szokás mondás. Legutóbb 2016-ban volt házigazdája a rendezvénynek Csernáton, és már akkor is feltűnt a disznó feldarabolásának eltérő módozata: