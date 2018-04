Hagyományos sertésfajtát tenyésztene? Még néhány napja van jelentkezni a támogatásra

A hagyományos sertésfajták tenyésztését népszerűsíti a De-minimis program • Fotó: Kristó Róbert

Április 16-áig fogadják még az érdeklődőket a báznai és mangalica sertések tenyésztésének fellendítését szolgáló De minimis-támogatásra a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságon. Mint ismeretes,

azok a gazdák, akik mangalica vagy báznai tenyésztéséhez fognának, kettő és tíz közötti páros számú malacot igényelhetnek a program révén – ezeket ingyenesen kapják majd meg.

A továbbtenyésztőknek szerződést kell kötniük valamely húsfeldolgozóval, s a legkevesebb 130 kilósra hizlalt mangalica és báznai sertésállomány felét előre meghatározott áron át kell adnia annak – a másik felével saját belátása szerint cselekedhet. Emellett a legkevesebb 10 kilós malacokat biztosító sertéstenyésztőknek, azok ellenértékeként az állam 250 lejes támogatást biztosít állatonként.

Hargita megyében január 16-ától keddig 22 sertéstenyésztő jelentkezett a programba, hogy 519 malacot biztosítana a programba továbbtenyésztőként jelentkezők számára. Ehhez képest 107 személy jelentkezett arra, hogy igényt tart 974 malacra, amelyeket a feltételeknek megfelelően nevelne tovább – számolt be érdeklődésünkre Ábrahám Emma. A Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság aligazgatója kiemelte, fontos tudni, hogy azok a tenyésztők, akik a malacokat biztosítják a programba – legyenek jogi vagy természetes személyek –, farmjukat be kell jegyeztessék az állat-egészségügyi igazgatóságon.

Feldolgozók kerestetnek



Mint azt korábban Török Jenő, a mezőgazdasági igazgatóság vezetője elmondta, a program indulását követően volt egy nagyobb jelentkezési hullám, azt követően pedig visszafogottabb lett az érdeklődés. Az elmúlt két hónapban viszont nem hagyott alább az érdeklődés, hiszen február nyolcadikán arról írtunk, hogy 14 gazda tett le kérést arra vonatkozóan, hogy a program keretében malacokat adna el, illetve 37 gazda vállalkozna arra, hogy a hagyományos sertésfajták továbbnevelésével foglalkozna. Ami a malacok számát illette, addig 236-ot ajánlottak fel eladásra, míg továbbnevelésre 336-ra volt igény.



Azóta közel megháromszorozódott a továbbnevelésre vállalkozó személyek és igényelt malacok száma, s habár kisebb mértékben de felajánló gazdák és felajánlott malacok száma is nőtt. Ezzel szemben mindeddig egyetlen megyei feldolgozó, vágópont sem jelentkezett a programba, habár az igazgatóság munkatársai több illetékes személlyel is egyeztettek ezzel kapcsolatban. Az ők jelentkezésüket is várják még.