Hagyományőrző nagyvásárra készülnek a Kalonda-tetőn

Régi időket megidéző, mégis újdonságokat is hozó, hagyományőrző nagyvásárt rendeznek a Kalonda-tetőn május 11–12-én. A szervezők fő célja egy olyan esemény létrehozása, amely minden korosztálynak érdekes lehet, ennek érdekében gazdag kínálattal készülnek: a vásár mellett lesz lószépségverseny, de az érdeklődők a lovak fontosságáról is hallgathatnak előadást, emellett a kisebbeket állatsimogató, dinópark, pónibirodalom, népi ügyességi játékok, kézműves műhely, népművészeti kiállítás, lovaglási lehetőség, körhinta és kisvonat is várja – tudtuk meg a szervezőktől.

A vásár szombaton reggel 7 órától lesz látogatható. A belépő felnőtteknek 5 lejbe kerül, a lovak, marhák után darabonként 30 lejt, szamarak, borjúk, csikók, birkák esetében 20, míg kisebb állatok esetében 5-10 lejt kell fizetniük a gazdáknak.

Az esemény részletes programját ide kattintva olvashatja el.