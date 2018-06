Ha új utat akarnak, tervező céget kell keressenek az abásfalviak

Hat év telt el azóta, hogy elkészült az első terv az Abásfalván áthaladó út felújítására, most viszont egy hivatalos pecséten múlik az, hogy elkezdődhet vagy sem a megkésett beruházás. A régi terv úgy rossz, ahogy van, ezért újat készített a megyei tanács munkatársa, ám ez jó eséllyel csak akkor kerülhet kivitelezésre még a nyáron, ha a helybéliek maguk keresnek egy tervezőcéget, amely hivatalosítja a dokumentumot.

Valamivel több mint 6,5 kilométeres, a geotanulmány alapján homokos, agyagos alapszerkezetű útszakasz teljes felújításáról van szó Homoródszentmárton és Homoródkeményfalva között – közölte az egybegyűltekkel Suciu Róbert, aki részletesen ismertette az útépítési terveket. A közönség az elején még figyelt, de a technikai részleteknél lankadt az érdeklődés, aztán kérésre gyorsan lerövidítette mondandóját, és néhány fotó bemutatásával le is zárta az ismertetőt. Annyit mindenesetre megtudtunk, hogy

Egyelőre kaviccsal is beérték volna

Tavalytól Suciu Róbert személyében utász szakembert alkalmazott a megyei tanács, ő új terveket készített, amelyek most megfelelnének a követelményeknek, azonban a terv készítőjének nincs pecsételési joga. Borboly a helybéliek segítségét kérte, hogy kapcsolataikat felhasználva győzzenek meg egy szakcéget, amely bevállalja, hogy némely részlettel kiegészítve, bélyegzővel látja el a terveket. Magyarázatként hozzátette, hogy a helybéliek segítsége nélkül még legalább másfél hónapot csúszik az útfelújítási munkálatok megkezdése, mert a megyei tanács csak nagy cégekkel van kapcsolatban, azoknak viszont nem érdekük ilyen apró megbízások megszerzése, és ha vállalják is, időigényes a procedúra.

900 kilométer hosszúságú úthálózat van a megyében, ebből 550 aszfaltozott, a többi az abásfalvihoz hasonló állapotú – mondta Borboly Csaba hozzátéve, hogy ennek oka részben a pénzhiány, de a hozzáálláson is javítani kellene. Sok helyen a telekkönyvezés hiánya miatt nem lehetett hozzáfogni az útépítéshez. Abásfalván rendben vannak a papírok, azonban a 2012-ben megbízott bukaresti cég által készített útfelújítási terv rossznak bizonyult, ez volt a késés oka. A megyei tanácselnök elmondása alapján úgy tűnik, öt évre volt szükség, hogy erre rájöjjenek.

– hangzott el. A megyei tanácselnök érkezésével a fórum is elkezdődött, rögtön egy félreértés tisztázásával. Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere biztosította a résztvevőket, hogy a község vízhálózatának a kiépítésére vonatkozó terv, amelynek a kivitelezése remélhetőleg már idén novemberben elkezdődik, a szóbeszéd ellenére nem hiúsítja majd meg az aszfaltozást.

A fórumon volt még egy-két próbálkozás arra vonatkozóan, hogy a megyei tanács adjon néhány kocsi kavicsot a településnek, amiből a közösség lakói járhatóbbá tennék az utat mindaddig, amíg konkrét előrelépés történik az aszfaltozással, azonban mint kiderült, erre nincs anyagi keret. Az is szóba került, hogy megóvnák az Ilona-völgyét a nagyobb autóforgalomtól, ezért nem aszfaltoznák le a Homoródfürdő és Abásfalva közti útszakaszt, de ha a keményfalviak másképp döntenek, még az is tárgyalható. A bejelentést követően el is búcsúzott a tanácselnök, azzal az ígérettel, hogy

amint a helybéliek szereznek egy tervező céget, visszatér.

„Inkább azt vártuk, mikor fognak neki az útnak, de nem kaptunk választ” – vonta le a következtetést a polgármester, majd a fórum folytatódott a helybélieket zavaró többi probléma megbeszélésével. Megoldódni látszik a szemét elszállításának a kérdése, ugyanakkor kiderült, hogy a község vezetősége fokozottabban figyel, és megbírságolják azokat, akik engedély nélkül építkeznek. Az elmúlt évben 15 bírságot szabtak ki a két faluban. Ezen kívül Abásfalván újraköveznek egy 1,5–2 kilométeres útszakaszt, amint a község megkapja a kért pénzt az államtól, ebből az Alszeg és Felszeg közötti hidat is megerősítik, ugyanakkor választanak falufelelősöket, akik az önkormányzati gyűléseken, szavazati jog nélkül képviselik a két falut. Felmerült a vezetékes vízhálózattal kapcsolatos problémák kérdése is, ugyanis az Abásfalvi Egyesület amerikai segítséggel kiépítette a helyi vezetékhálózatot, aminek köszönhetően a lakók ingyen kapnak ivóvizet, azonban nyáron, a sebtiben végzett öntözések miatt állandó a vízhiány. Kiderült, lehetőség lesz a községi vízhálózatra való csatlakozáshoz, viszont ez nem mindenkinek tetszene, mivel így a későbbiekben fizetni kellene az elfogyasztott vízért. Elhangzott az is, hogy a mostani kényelmes, pénztárcakímélő helyzet törvénytelen, tehát ezen változtatni kell.