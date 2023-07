Ha nyár, akkor nyaralás!

„Az utazási kedv a vártnál nagyobb, még akkor is, ha

Minden országban az alapcsomag (szállás, étkezés, reptéri transzfer) kiegészíthető a turista ízlése szerinti helyi programokkal. Madeirán például hegyi túra, hagyományőrzés, a tengerparti termálvizes kalderák meglátogatása is belefér egy hét-nyolc napos turnusba, míg Szicíliában a történelmi nevezetességek és az Etna szerepel a kínálatban.

A tehetősebbeknek Spanyolország is „bejön”, de jól startolt a román turizmust tekintve egy új úti cél, a Madeira-szigetek, amelyek azért lettek népszerűek, mert van közvetlen charterjárat Bukarestből.

Amennyiben a kereső fókuszát nem a „kintre”, hanem a „honira” állítjuk, azt látjuk, már nekünk is bőven van mit felmutatni. Persze a fejlődésnek mindig van helye...

Az aktivitásra vágyóknak pedig bérelhető elektromos biciklit kínálnak, lovaglási és túrázási lehetőséget, kalandparkba is elmehetnek, de nem ez a megye erőssége, hanem

Ezek sok vendéget vonzanak, akik ha már itt vannak, akkor egy hévégét, nyáron pedig több napot is elöltenek a környéken.

Az ágazati szereplők úgy látják, 40–50 százalékos drágulás következett be a szállások áraiban, de a 700–750 szállásadó nem panaszkodik a forgalomra, mert

Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület vezetője hasonló tapasztalatokról számolt be, illetve számokkal is megerősítette, hogy Háromszéken a turisták 90 százaléka belföldi, ezeknek fele bukaresti, pár százalékot tesznek ki a magyarországi, amerikai, kínai és más országokból érkezők.

A miklósvári Kálnoky-kastély a román utazó bloggerektől is sok dicséretet kapott

Az egyesület által kezelt Visit Covasna alkalmazás révén rengetegen keresnek rá helyi eseményekre. Júniusban legtöbben a Székely Vágtára kattintottak, és a legtöbben efelől érdeklődtek a Sepsiszentgyörgy központjában levő Turisztikai Információs Irodában is.

ők meglátogatják a kalandparkokat, gyalogtúráznak, fürdőznek, medvét lesnek, de a Vargyas-szorost, a Szent Anna-tavat sem hagyják ki, mint ahogy Bálványost és a Rétyi Nyírt sem. Egyébként pedig a kastélyturizmusra is nagy a kereslet (az olaszteleki, zabolai, miklósvári kastélyok népszerűek), továbbá a hagyományos népi mesterségeket űzők műhelyeit is gyakran látogatják, illetve a fotós turizmus is működik.