Ha ma örökbefogadna egy aranyos kiskutyát, délutánig van lehetősége erre

Gazdátlan, ugyanakkor barátságos, életvidám négylábúakat lehet örökbefogadni Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Value Centernél szervezett akció kereteiben. A Justice for Animals és a szépmezői kutyamenhely mentettjeit délután 15 óráig lehet megnézni, megszeretni és akár haza is vinni a bevásárlóközpont parkolójából. A kezdeményező szervezet azon dolgozik, hogy hosszú távú megoldásokat találjon a kóbor ebek problémájára.