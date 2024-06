Ha egy emberbe pénzt fektetünk, nő az önbizalma, élethosszig tartó készségeket fejleszt, és hatással lesz másokra is. Ha egyvalaki fejlődik egy közösségben, akkor az egész közösségre hatással lesz – ezt számszerűsítette egy felmérés, amelyről az Outward Bound Romania az Outward Bound International (OBI) szervezet vezetőivel közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be szerdán.

A sajtótájékoztató fő témáját az Outward Bound International és az Accenture Development Partnerships program közösen végzett nemzetközi felmérése szolgáltatta, amelyből kiderült, a szervezet résztvevőinek nyolcvan százaléka tapasztalta önbizalma megerősödését, sőt 22 százalékuk önbizalma növekedését is. 82 százalékuknak pedig a rezilienciája is nőtt. A pszichológia azt a képességet nevezi rezilienciának, amikor az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát, lelki egyensúlyát testi-lelki szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek átélése után.

A szerdai sajtótájékoztatón arról is beszámoltak a szervezet nemzetközi vezetői, hogy az OB romániai szervezeténél biztonságos és minőségi programokat találtak.

Már 83 éve létezik a nemzetközi szervezet, 1993-tól van jelen Romániában, és független tagja az Outward Bound International szervezetnek, amely jelenleg 33 országban működik, és több mint egymillió résztvevője volt eddig a programjaiknak – számolt be róla Iain Peters, az Outward Bound International ügyvezető igazgatója, aki a hazai civil szervezet auditja miatt látogatott el Romániába Christine Mangolddal, az OB németországi szervezetének igazgatójával, az OBI tanácsadó testületének tagjával együtt, illetve Horváth Kovács Ádámmal, az Outward Bound Romania ügyvezető igazgatójával.

A befektetések társadalmi megtérülési elemzését is elvégezték, amellyel felbecsülték az Outward Bound globális programjainak hatását a megvalósítási költségeihez viszonyítva. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy

Horváth-Kovács Ádám, az Outward Bound Romania ügyvezető igazgatója: bármi is a program témája, az egyén saját kulcskompetenciái is fejlődnek

„Ha valakinek a támogatásába befektetünk száz lejt, az azt jelenti, hogy nem száz lejjel támogatjuk az egyént, és ezáltal a társadalmat is – hiszen ez a kettő összefonódik –, hanem a befektetés kilencszeresével, azaz 900 lejjel támogatjuk a társadalmat. Ezt azért fontos megérteni, mert

ha valaki ebbe befektet, akkor megvan a nyereség a társadalom számára is.

Arra is van lehetőség, hogy olyan diákok is részt vegyenek a programjaikon, akiknek a családja anyagilag nem tudják ezt megengedni. Az Erasmus+ programokon belül teljesen ingyenesek a tevékenységek.

„Ha eljön egy fiatal a programjainkra, akkor úgy megy haza, hogy lelkileg megerősödik, fejlődik emberi kapcsolatok és kommunikáció szintjén, megnő az önbizalma. Bármi is a téma – például környezetvédelmi is lehet –, de emellett az egyén saját kulcskompetenciái is fejlődnek” – magyarázta a Székelyhonnak az Outward Bound Romania ügyvezető igazgatója.