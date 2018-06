Ha a juhokat nem tartják a legelőn, a vadak sem maradnak az erdőben

Termőföldekre vándorolnak a vaddisznók is, ha az erdőbe kihelyezett takarmányt feletetik a juhászok. Archív • Fotó: Farkas Attila

A bodoki vadásztársaság hivatalos beadványban kért segítséget, mert Dálnok és Albis között

egy juhász rendszeresen betereli a nyájat az erdőbe, az ötszáz juh pedig hatalmas károkat okoz.

Fodor István, Bodok polgármestere, a vadásztársaság elnöke lapunknak elmondta, csak egy etetőbe naponta 250–300 kilogramm eledelt hordanak ki a vaddisznóknak. Az onyesti kekszgyárral támogatói szerződést kötöttek, onnan hetven tonna kekszet, kekszmorzsát hoztak el.

A medvékkel is küzdünk, ha öt-hét medve megszállja az etetőt, a vaddisznók már nem is mernek odamenni. A medvék nem is mozdulnak az etető mellől, így a vaddisznók már nem jutnak hozzá a takarmányhoz. Ha a juhokkal is feletetik a vadásztársaság által kihordott ételt, a disznók nincs amit egyenek

– részletezte a vadásztársaság elnöke. Rámutatott, folyamatosan gondok vannak a juhászokkal, a vadaknak kitett takarmányt feletetik, a kősót elhordják, ráadásul amikor behajtják a juhokat az erdőbe, azok lelegelik a friss hajtásokat. A juhok megeszik a makkot is, így a vadak éheznek, kénytelenek betörni a termőföldekre.

HIRDETÉS

A juhászkutyákat sem tartják kordában, a szabadon kószáló ebek levadásszák az apróvadat, a kirándulók, gombászók rettegnek a kutyafalkáktól.

Hiába kérjük, hogy nappal tartsák megkötve a kutyákat, vagy tartsák a nyáj mellett. Valamilyen módon végre rendet kellene tartani

– szögezte le Fodor István. Elmondta, a gazdák a vadászokon kérik számon, hogy miért „nem tartják az erdőben a vadakat”, miért dézsmálják a vaddisznók a termést, ám nekik meg az lenne az elvárásuk, hogy a juhokat tartsák a legelőn. A vadásztársaságokat folyamatosan ellenőrzik, szerződésekkel kell bizonyítsák, hogy felvásárolták a gabonát, a takarmányt, etetik a vadakat, ám tovább már azért vizsgálódnak a pénzügyi ellenőrök, az erdőőrség és a rendőrség, hogy az eledelt a juhászok tulajdonképpen ellopják.

Fodor István szerint ez egy elterjedt jelenség, és nem érti, hogy a többi vadásztársaság miért szemléli mindezt tétlenül, miért nem tesznek feljelentést.

A napokban lezárul az ellenőrzés, a törvény borsos pénzbírságot is előír. Nem azt szeretnénk, hogy megbüntessék a vétkeseket, de részesítsék figyelmeztetésbe őket, hogy elejét vegyék a további visszaéléseknek

– szögezte le Fodor István.