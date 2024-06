Gyümölcsfákat ültetnek az erdőben, hogy ott tartsák a vadakat

Nem új keletű, de fontos kezdeményezésnek tartja Tófalvi Ernő hargitafürdői erdész, hogy vadgyümölcs-csemetéket telepítsenek az erdőkbe, így biztosítva táplálékot medvék és más vadak számára, ezzel is távolabb tartva őket a lakott településektől.

így próbálva még több táplálékhoz juttatni a növényevő vadakat, köztük a medvéket is saját életterükben.

„Már korábban is több fórumon jeleztem, hogy jó lenne gyümölcsfákat ültetni az erdőkben, mert évszázadokkal ezelőtt,

még Mária Terézia uralkodása idejében is ez törvény volt, hogy a fenyők és lombhullatók közé vadgyümölcsfákat kellett ültetni, minden hektáron legalább egyet, hogy a vadnak legyen mit ennie”

Ő úgy látja, az erdőben egyre nehezebben jutnak ennivalóhoz a vadak, sok gombát, áfonyát, málnát, szedret gyűjtenek be az emberek, ezért is kezdték el ezt a telepítést saját erőből.

– emlékeztetett Tófalvi Ernő, hozzátéve, az erdőtulajdonosoknak kötelező volt a vadföldek létesítése. Azt is elmondta viszont, hogy javaslatait nem fogadták feltétlenül pozitívan.

Minden évben szeretnék folytatni, ehhez viszont a tulajdonosok beleegyezése is szükséges, mert a vadak is okoznak károkat a gyümölcsfák körül. Hozzátette, hogy

most vadalmát telepítettek, jövőben valószínűleg mást fognak ültetni, mert úgy kell beosztani, hogy korábban és későbben termő fajok is legyenek az erdőben, így nem csak egy hónapig lesz eledel, hanem hosszabb ideig – ezért például vackorfákra is gondoltak.