Gyűjtés a Fodor Sándor-szoborcsoport megvalósításáért

Továbbra is várja a felajánlásokat a Fodor Sándor-szoborcsoport létrehozására a csíkszeredai Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége. A helyi önkormányzat ugyanakkor pénzt különített el a város költségvetéséből a megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésére, továbbá a közeljövőben utcát is neveznek el a Csipike-meseregény csíksomlyói születésű szerzőjéről.

A csíkszeredai városi park mint lehetséges helyszn. A végleges helyszínt a megvalósíthatósági tanulmányban döntik el • Fotó: Gegő Imre

Fodor Sándor író születésének 90. évfordulója alkalmából Ferenczes István író, költő, Lövétei Lázár László költő, Molnár Vilmos író és Szekeres Adorján szociológus tavaly kezdeményezték egy szoborcsoport elkészíttetését, javaslatukat továbbították a csíkszeredai önkormányzat felé is. A kezdeményezéshez a helyi önkormányzati képviselő-testület is melléállt, és a városvezetés Csíkszereda idei költségvetéséből elkülönített 30 ezer lejt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Ugyanakkor a kezdeményezők felvették a kapcsolatot a Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetségével is, amely szívesen vállalta, hogy segít a szoborcsoport megvalósításához az adományok gyűjtésében.

A Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége részéről Darvas Kozma József romai katolikus esperes megkeresésünkre elmondta, támogatják az elképzelést, hogy Fodor Sándor írónak méltó emléket állítsanak Csíkszeredában. Eddig 20 ezer lej felajánlás érkezett a bankszámlájukra, és továbbra is várják a pénzadományokat a cél eléréséhez.

Szükség van még egy kis népszerűsítésre

– fogalmazott az esperes. Mindazok, akik támogatnák a Fodor Sándor-szoborcsoport létrehozását, adományaikat átutalhatják a férfiszövetség nevére nyitott bankszámlára: RO47 OTPV 2600 0095 2076 RO01 (OTP Bank), Csíkszeredai Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége (Asociația Bărbaților Catolici „Márton Áron” din M-Ciuc, Cod Fiscal: 16131991)

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere úgy véli,

hosszas folyamat lesz, amíg elkészülhet a szoborcsoport.

Mint fogalmazott, a szándék részükről megvan, a beruházási listába is belefoglalták. Előbb egy megvalósíthatósági tanulmányt kell kidolgozni, majd ezt követően lehet szobortervet készíteni.

Ezt Bukarestben a szoborállító bizottság jóvá kell hagyja, és csak ezután kerülhet sor a gipszminták elkészítésére, majd az alkotás kiöntésére

– sorolta az eljárás sorrendjét az alpolgármester. A kezdeményezők javaslata szerint a csíkszeredai városi park központjában állítanák fel a szoborcsoportot, a kezdeti elképzelések szerint Fodor Sándor mellett híres mesefigurái, Csipike és Tipetupa is helyet kapnának. Füleki szerint a végleges helyszínt a megvalósíthatósági tanulmányban döntik el, hogy hol a legalkalmasabb felállítani az alkotást. Az alkotást értékben hozzávetőleg 400 ezer lejre becsülték, úgy vélték,

a szoborállítás végösszege a Márton Áron-szoborcsoporthoz hasonló költségekkel járhat, amelyet több mint 600 ezer lejből valósítottak meg.

Fodor Sándor emlékére utcát is elneveznek, erre a közeljövőben sor kerülhet. Fülekitől megtudtuk, a csíksomlyói borvízforrás előtt elhaladó utcarész, a Szent István-otthontól a házak végéig, a nyeregbe vezető útig tartó szakaszt neveznék el a csíksomlyói születésű íróról. Többek között azért döntöttek emellett az utcarész mellett, mert az író lánya is ezt javasolta, hiszen kedvelt sétálóhelye volt Fodor Sándornak, másrészt kevés házat érint, így kevesebben kell majd az utca nevének megváltoztatása miatt az irataikat kicseréljék.

Már elkészült az utcanévadásra a dokumentáció, ezt azonban még jóvá kell hagynia a névadóbizottságnak. Ha rábólintanak, akkor helyi határozatban is elfogadjuk

– magyarázta az alpolgármester.

Fodor Sándor, a Csipike szerzője



Fodor Sándor 1927. december 7-én született Csíksomlyón. 1951 és 1956 között a kolozsvári Irodalmi Könyvkiadó, majd 1988-ig a Napsugár erdélyi gyermeklap szerkesztője volt, 1990-1991 között a Keresztény Szónál volt szerkesztő. Irodalmi pályafutását novellistaként kezdte, 1954-ben jelent meg első kötete, a Fehérfenyő. Elbeszéléskötetei, kisregényei világát a székely humor, sajátságos életképek jellemzik. Csipikéről, a törpéről szóló meseregény-sorozatát – amelynek első része 1966-ban jelent meg – több nyelvre is lefordították, de ugyanígy emlékezetes olvasmánya a mai felnőtteknek a Fülöpke beszámolói is. 1982-ben megkapta a Román Írószövetség nagydíját. Magyarországon 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 2001-ben József Attila-díjjal tüntették ki. Fodor Sándor 2012. március 28-án hunyt el Kolozsváron.