Gyógyturisztikai paradicsom lehetne Hargita megye, ha élne a természet adta lehetőségekkel

Hargita megye bővelkedik rehabilitációs kezelésekre alkalmazható természeti erőforrásokban, ám az ásvány- és gyógyvizek, termálforrások, mofetták, helyi fürdők jó része kihasználatlan, vagy számtalan hiányosság miatt nem integrálható az egészségügyi rendszer szolgáltatási közé. Hargita megyében mindössze öt, rehabilitációs kezeléseket végző szolgáltató áll szerződéses viszonyban az egészségbiztosítási pénztárral, ezekben is csak ambuláns kezeléseket végeznek. Nagy lehetőségek lennének a gyógyturizmusban, de ehhez beruházásokra és szakorvosokra volna szükség.

Hargita megye nagyon gazdag természetes gyógyászati erőforrásokban, de a lehetőségek egy része kiaknázatlan • Fotó: Gecse Noémi

„Hargita megyének komoly potenciálja van, ami az egészségügyi turizmust illeti. De a természeti erőforrások adta lehetőségekhez képest nagyon kevés az ilyen jellegű központ, és ezeknek a területi megoszlása sem megfelelő. Egy sincs például a székelyudvarhelyi zónában, csak a székelyudvarhelyi kórház. Ott van például Parajd, ahol van welnessközpont, sósfürdő, csak éppen egy olyan kezelőbázis nincs, ahol a betegségek gyógyulását orvosi felügyelet alatt, rehabilitációval lehetne segíteni. Vagy ott van Hargitafürdőn a mofetta, stb. Ezeket vagy kezelőbázisként kellene működtetni – de annak vannak feltételei –, vagy úgy, ahogy elindult ez a folyamat Büdösfürdőn, integrálni bizonyos egészségügyi szolgáltatók tevékenységébe. Például, ha a megyei sürgősségi kórház átveszi a büdösfürdői bázist, akkor van egy újabb lehetőség, amit biztosítani tud a betegeinek. De miért ne működtethetne a székelyudvarhelyi kórház is egy ilyen részleget Parajdon? Beruházás, koncesszió, a lehetőségek jobb kihasználása – ezek mind össze kell jöjjenek, illetve megfelelő finanszírozás is kell, és a jóváhagyási procedúra, hogy lehessen használni azt a vizet, legyen az termálvíz vagy ásványvíz, gyógyítási célra” – ismertette a jelenlegi helyzetet és a lehetőségeket Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

A kapacitás szűkös, de még annak egy részét is más megyékből érkező betegek használják ki, jellemzően előjegyeztetésre és várakozásra van szükség a kezelésekhez való hozzáférésnél.

A biztosítás rendszeren belül jelenleg két tusnádfürdői szolgáltató, a csíkszeredai, illetve a székelyudvarhelyi kórház, valamint egy csíkkarcfalvi egység végez rehabilitációs kezeléseket Hargita megyében, ezek is csak ambuláns, azaz nem beutalásos rendszerben.

Régen az egész országból, sőt, Európa más részeiről is sokan jöttek Hargita megyébe ilyen gyógykezelésekre,

Duda Tihamér szerint vissza kellene térni a lehetőségek oly mértékű kihasználására, mint akkor. Ehhez viszont számtalan gyógy-, ásványzív-, termálvíz- és gázforrást be kellene vizsgáltatni. Igaz ugyan, hogy ezeknek a gyógyhatásáról az elmúlt évszázadok során már számtalan feljegyzés készült, de ezt be kell bizonyítani ahhoz, hogy egészségügyi szolgáltatásként integrálhatóak legyenek az egészségügyi rendszer szolgáltatásai közé – hangsúlyozta az egészségbiztosítási pénztár vezetője. Egy példát is említve hozzáfűzte:

Nagyon örülünk például annak, hogy Tusnádon beindult a wellnessközpont, mindenki tudja, hogy milyen gyógyhatása van annak a víznek, de addig, ameddig nincs ez dokumentálva, nem lehet más, csak egy wellnessközpont.

A források bevizsgálását a beruházók vagy az önkormányzatok kellene megrendeljék. Az ilyen jellegű lehetőségek kihasználását és a fejlesztéseket illetően ugyanakkor

gondot jelent a rehabilitációs szakorvosok hiánya is: kevesen végeznek ilyen szakon, és őket általában már az egyetemi éveik alatt elcsábítják máshová.

Néhány fejlesztés azonban e téren is történt az elmúlt időszakban. A büdösfürdői kezelőbázist, amelyet korábban átvett egy magánvállalkozás, ám végül nem tudta elindítani, a megyei önkormányzat és a csíkszeredai kórház közös fejlesztési stratégiája szerint átveszi a kórház, és intézményesített formában fogja működtetni. Borszéken is felépült egy kezelőbázis, amelyet várhatóan már idén befejeznek, ugyanakkor a gyergyói térségben is van ilyen lehetőség – tájékoztatott Duda Tihamér.