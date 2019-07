Megölték, mert rájuk szólt, hogy hajtsanak lassabban a szekérrel

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Az ügyészség vezetésével indult a nyomozás, kiderült, hogy

négy helybeli férfi szombaton az erdőben dolgozott, este szekérrel tartottak hazafele, amikor az áldozat rájuk szólt, hogy hajtsanak lassabban, mert veszélyeztetik az utcán játszó gyerekek testi épségét.

A figyelmeztetés után összeszólalkoztak, majd a szekéren ülő férfiak bántalmazták, ütlegelték az áldozatot, aki belehalt a sérüléseibe. Arra is fény derült, hogy az áldozat édesapja is beavatkozott, próbálta megvédeni a fiát, de őt is bántalmazták.

A helyszínen összegyűjtött információk és a szemtanúk beszámolója alapján azonosították a négy, 18 és 32 év közötti gyanúsítottat. A rendőrség 24 órára őrizetbe vette őket, majd a törvényszék vasárnap jóváhagyta az ügyészség által ellenük benyújtott 30 napos előzetes letartóztatási kérelmet.