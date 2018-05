Gyermeknevelési kérdések mellett tabutémákat is feszegetnek

Illusztráció • Fotó: Mihály Csaba

Hétfő délután babahordozós piknikkel vette kezdetét az Édesanyák hete Marosvásárhelyen, a Família Centrum Egyesület és a VÉDEM – Marosvásárhelyi Édesanyák Egyesülete által szervezett rendezvény az édesanyákat és velük kapcsolatos témákat járja körül, így az egyhetes programsorozatba belefér a babahordozás, a szülés, kicsi gyermeknevelés, egészségügy, de a pszichológia is.

Trella-Várhelyi Gyopár, a VÉDEM sajtófelelőse elmondta, úgy próbálták összeállítani a programot, hogy ne a jól ismert, sok helyen elhangzott témákat vegyék ismét elő, ráadásul némi tabutéma is férjen bele.

HIRDETÉS

A hétfői babahordozós piknikünk már nem újdonság, másodjára szerveztük meg. De az anyai lélek pszichológiájával is foglalkozunk. Igazán újdonságnak számít az egészségügyi előadásunk, amely az emlő betegségeiről szól majd, de egy igazi tabutémát is feszegetünk: az egyszülős családok kérdését. A téma egyre aktuálisabb, egyre több egyedülálló anya, de apa is neveli gyerekét. S hogy mennyire tabutéma, az is mutatja, hogy nehéz volt megszólalókat kapni az előadáshoz

– magyarázza Trella-Várhelyi Gyopár. Hozzátette, idei újdonságuk a virtuális rajzkiállítás is, amelyen saját édesanyjukat kellett lerajzolniuk a gyerekeknek. Vasárnap estig több mint száz rajzzal jelentkeztek a Facebookon zajló kiállításra.

A hétfői babhordozós piknik a Víkendtelepen zajlott, a többi előadásnak, beszélgetésnek a Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő és Fejlesztőközpontja biztosítja a helyszínt.