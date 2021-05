Gyermeknap maszkban

A sepsiszentgyörgyi rendezvény résztvevőinek kötelező maszkot viselni. A szabály az öt évnél idősebb gyermekekre is érvényes. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyön 9 és 20 óra között több tucat tevékenységgel várják az érdeklődőket. Akik bekapcsolódnak a programokba, színes krétákkal festhetik ki a főteret, kézlenyomatokat hagyhatnak a #SEPSI óriásbetűkön, kiskutyát simogathatnak, lovagolhatnak, falat mászhatnak, énekelhetnek, táncolhatnak, hagyományos népi játékokat próbálhatnak ki.

A Cimborák Bábszínház, az Andrei Mureșanu Színház, a Művész Mozi, a Vadon Egyesület, a Sepsi Tele Tár, valamint a Gyermekek Palotája is meglepetésekkel készül. A foglalkozások mellett idén is lesz bazár, a rendőrség, a csendőrség és a tűzoltóság pedig ez alkalommal is különleges bemutatóval várja a gyermekeket, akik még a kukás autót is birtokba vehetik.

Kézdivásárhely önkormányzata és a Vigadó Művelődési Ház idén nyolcadik alkalommal szervezi meg a Gyerkőcnapokat május 31. és június 1. között. A járványügyi helyzetre való tekintettel, az elmúlt évekkel ellentétben idén a Gyerkőcnapoknak a Vigadó Művelődési Ház ad otthont, egy háromnapos rendezvény keretén belül tizenhárom eseménnyel kedveskednek a gyerekeknek. A Gyerkőcnapok vasárnap kezdődnek a Vigadó Mozi vetítéseivel, de hétfőn is bábszínház és mozi lesz megtekinthető. Kedden látványos rendőrségi, csendőrségi is tűzoltósági bemutatót tartanak a Vigadó udvarán, a nap további részében pedig gyermekkoncertek és előadások lesznek megtekinthetők. A belépés regisztráció alapján történik, a helyek száma korlátozott.