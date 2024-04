Gyermekeknek, fiataloknak és idősebbeknek is különleges programokat kínálnak a sepsiszentgyörgyi városnapokon

A Szent György Napok fesztiválhétvégéjének kínálatából újabb helyszínekről és rendezvényekről tájékoztatták a sajtó képviselőit a városnapok szervezői: az ifjúságnak a volt dohánygyárban öt helyszínen is kínálnak programokat, míg a gyermekeket a központi parkban és a Székely Nemzeti Múzeum udvarán is számtalan tevékenységgel várják. A múzeum melletti Romkertben kap helyet a Borudvar, ahol az italok mellett zenei ínyencségeket kínálnak a felnőtteknek.

A múlt évihez hasonló struktúrával és programfelépítéssel várják a fiatalokat „A bázison”, a cigarettagyár területén, ugyanis az bevált és vonzónak bizonyult – tájékoztatott Vargha Fruzsina alpolgármester. Öt helyszínen különböző jellegű tevékenységekbe kapcsolódhatnak be a fiatalok, mindenki találhat a maga ízlésére való tevékenységet.

Idén az elektronikus zene lesz a középpontban, és nem marad el a Spotlight tehetségkutató sem, amelyre 29-en jelentkeztek a városból és környékéről, közülük 9-nek biztosítottak fellépési lehetőséget. Az elmúlt években több sikertörténet is itt kezdődött, tudtuk meg, többek között a Raklap együttes vagy az Erdély-szerte ismert előadó, Kese is innen kapott lendületet. A Mindcourtban kapnak helyet a közönségtalálkozók: Lidia Buble-val, a Bagosssy Brothers-szel, a Halott Pénz együttes tagjaival, de itt lesz Hevesi Kriszta, az ismert magyarországi szexuálpszichológus is, aki a párkapcsolatok intim, szenvedélyes oldaláról fog beszélni.

A kézművességet kedvelők szépítő kencéket alkothatnak Fazakas Katával, illetve hímezhetnek és más kézimunkatechnikákat is tanulhatnak a Craft Zone-ban, de lesz pszichológiai műhelymunka is, továbbá aktív kikapcsolódási lehetőségként teqball, tollaslabda és csocsó.