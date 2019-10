Gyergyószentmiklóson is gyűjtik az életmentő kupakokat

Minden méretű és formájú kupakot szívesen várnak a kezdeményezők • Fotó: Kovács Melinda

Évekkel ezelőtt, kampány jelleggel, volt pár műanyag kupakgyűjtő-pont Gyergyószentmiklóson, de ezeket rendre felszámolták. A nyáron egy helyi édesanya látva, hogy nincs hová leadnia az általa összegyűjtögetett palacktetőket, érdeklődni kezdett. Ennek köszönhetően talált a Kovászna megyei LAB Életmentő Kupakok Egyesületre.

Kovács Melinda nemcsak átadta az összegyűjtött műanyagot, hanem vállalta is, hogy állandó gyűjtőpontot hoz létre.

Hiánypótló lett a tevékenység

„Bár még kevesen gyűjtik a kupakokat Gyergyószentmiklóson, mégis van értelme foglalkozni vele, hiszen az egyesület

a kupakok leadási árából beteg gyerekeket és családjukat, valamint nehéz sorban élő, többgyermekes rászoruló családokat segítenek.

Ezen felül pedig ünnepek alkalmával és iskolakezdéskor is segíti a hátrányos helyzetben élőket” – részletezte érdeklődésünkre Kovács Melinda. A helyi gyűjtőpont illetékese ugyanakkor elmondta, hogy

egy kilogramm kupakért 1 lejt adnak, de „sok kicsi sokra megy” elve alapján érdemes a gyűjtéssel foglalatoskodni.

Amikor megfelelő mennyiségű kupak összegyűl, akkor továbbítja azt az egyesületnek.

Gyergyószentmiklóson, a Vadászok utca 9. szám alatti gyűjtőpontra várják a vizes, sörös, üdítős palackok műanyag tetőit, illetve kozmetikumok, tisztítószerek kupakjait. A leszállítás előtt előzetes egyeztetésre van szükség a 0743-345 264-es telefonszámon.

Civil kezdeményezésből Székelyföld-szintű lett mozgalom

Az egyesület létrejöttével kapcsolatosan érdemes tudni, hogy évekkel ezelőtt egyszeri civil kezdeményezésként indult Sepsiszentgyörgyön a műanyag kupakok gyűjtése. Az akkori megmozdulásnak nagy sikere volt, ezért az Életmentő kupakok Facebook-csoport létrehozója non profit egyesületet jegyzett be, hogy a civilek felajánlásai mellett a vállalkozók támogatását is fogadni, majd továbbítani tudják a rászorulók felé. A kezdeményezés mára valóságos karitatív mozgalommá nőtte ki magát, Székelyföld megannyi településén működnek gyűjtőpontok.