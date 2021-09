Gyergyószentmiklósi szakközépiskolákat újítanak fel az elkövetkező években

• Fotó: Csergő Tibor polgármester Facebook oldala

Szintén egy korábban abbamaradt fejlesztés indul újra a Fogarasy Mihály Műszaki Középiskolánál, ahol kivitelezési terv készül most a bentlakás és a sportpálya felújítására. A bentlakás felújítása és egyben bővítése évekkel ezelőtt elkezdődött, de a befejezése pénzhiány miatt nem valósulhatott meg. A most elindított folyamat végére (2023. októbere a határidő),

a Batthyány Ignác Technikai Kollégiumnál két, korábban elkezdett és aztán pénzhiány miatt abbamaradt építkezés valósulhat most meg.

Több, mint 300 férőhelyes „motel”

A bentlakás földszintjén jelenleg 23 diáknak biztosítják a szállását. Az emeleteken nincsenek lakók, de nem is lenne diákok elszállásolására alkalmas most az épület. A legrosszabb állapotban a harmadik emelet van, miután a felújítása évekkel ezelőtt abbamaradt. Amint Siklódi Piroska iskolaigazgató elmondta, óriási változások következnek a most kezdődő beruházás során. Három ágyas szobákat alakítanak ki, és minden szobához külön fürdőszoba tartozik majd, emellett

a szabadidős tevékenységekhez megfelelő klubhelyiséget alakítanak ki tévével, számítógépekkel, pingpongasztallal.

A tervek szerint egy modern motel szintjét is megközelíti majd a bentlakás, amely több, mint 300 férőhellyel fog rendelkezni. A beruházás részeként az iskola udvarán található sportpályát is modernizálják, műfüves, világítással ellátott focipálya lesz itt.