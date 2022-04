Gyergyószentmiklósi kórház: előrelépések és megoldásra váró problémák

Sok új gép érkezett, lényegesen bővülhetne a szolgáltatás, amit nyújtani tudnának velük. Nagy szükség volt az asszisztensek és a kisegítő személyzet létszámának emelésére, ami a szolgáltatás minőségére van kihatással, nem mindegy, hány ágyra jut egy ápoló – tette hozzá a menedzser. Indul a kórszövettan (hisztopatológia) osztály is, ahová szintén új szakorvos érkezik. És idén következik az intézmény akkreditálása is.

A pénzt nem lehet „csak úgy” költeni

Az utóbbi hónapokban többször is téma volt a kórház 5 millió lejes tartaléka, és hogy az miért nem volt felhasználva. Fülöp Enikő erre is választ adott: „ez az összeg már 2020-ban is megvolt, a korábbi évek gazdálkodásának eredménye, és ez abból keletkezett, hogy a személyzeti költségek is minimumon voltak tartva, és eszközvásárlások sem történtek. 2022-re ennek az 5 milliónak a felét fejlesztésre, másik felét működésre irányoztuk elő. Működésre azért szántunk ekkora összeget, mert nem tudhattuk akkor még, hogy az energiaárak emelkedését milyen mértékben és mennyi ideig fogja kompenzálni a kormány. A fejlesztéseknél pedig pontosan meghatároztuk, hogy konkrétan mire fogjuk költeni. Ahhoz, hogy a 2021 végén megrendelt és leszállított gépeket abból kifizessük, a városi képviselő-testület határozatával kellett volna módosítani a beruházási listánkat. Csak saját döntésem szerint nem költhetem bármire a pénzt. Közben ez a kérdés egyébként megoldódott, megkaptuk a várostól az általuk ígért összeget és a gépeket ki is fizettük”.

Nemrégiben egy tanácsülésen vetődött fel, hogy az ide érkező orvosok számára szolgálati lakások biztosítására lenne szükség. Ez egy olyan plusz lehetőség lenne, ami lényegesen segítené a fiatal orvosok idevonzását. Máshol ez bevett gyakorlat, hogy ezzel is ösztönzik azokat, akiket szeretnének a városba hívni.