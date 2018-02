Gyergyószentmiklós is elfogadta a regionális vízszolgáltató alapítási okiratát

Négy település lakóinak poharaiba önt majd tiszta vizet a Gyervíz • Fotó: Barabás Ákos

Az utolsó vitás kérdéseket is tisztázta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete a Gyervíz térségi fejlesztési társulás megalapításával kapcsolatban. Így a hétfői döntés alapján már elindulhat a bejegyzése az együttműködésnek.

Amint a társulást hivatalosan is nyilvántartásba veszik, az létrehozza az új szolgáltatóvállalatot.

Újfalu és Alfalu képviselő-testülete már korábban döntést hozott a társulásban való részvételről, a gyergyószentmiklósi elöljárók között merültek fel kérdések az alapító okirat egyes sarkalatos pontja kapcsán. Pontosítani kellett, hogy mely önkormányzat milyen arányban lesz részese a társulásnak, és nyilván milyen arányban lesz tulajdonosa az új cégnek.

A megállapodás az lett – és az elhangzottak szerint ezzel a községek is egyetértenek – hogy a részvétel az adott települések lakosságszáma szerint történik. Azaz, 5000 lakosonként lesz egy szavazata mindegyik önkormányzatnak, de ha egy 5000-nél kisebb létszámú község is csatlakozik, akkor az is egy szavazattal fog rendelkezni. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint így Szentmiklósnak 3, Újfalunak és Alfalunak 1-1 szavazata lesz.

Egyeztetések folynak Csomafalvával is, amely még nem határozott a belépésről, de ha mellette dönt, akkor ez a község is 1 szavazattal fog rendelkezni, attól függetlenül, hogy kevesebb, mint 5000 lakót tart nyilván. Fontos kitét a társulás alapító okiratában, hogy mindegyik önkormányzat vétójoggal rendelkezik, azaz, ha valamelyik település úgy látja, hogy egy adott döntés őt hátrányba hozza, akkor ezt meg tudja akadályozni.

Nyilván nem csak a szavazatszám a lényeges, hanem ugyanilyen arányban is járulnak majd hozzá a társulási tagok anyagiakkal is.

Gyergyószentmiklós 370 ezer lejt fizet be a törzstőkébe, a társulók pedig ennek mintegy egyharmadát

– mondta el Nagy Zoltán, a város polgármestere.

Később tovább bővülhet a társulás

A fejlesztési társulás megalapításához elég volt Gyergyószentmiklós, Újfalu és Alfalu részvétele, de mindenképpen számítanak arra, hogy Csomafalva is csatlakozik a tavasz folyamán. Az ottani helyzet bizonyos tekintetben különbözik, hiszen a község saját vízhálózattal rendelkezik.

Alfalu és Újfalu is Szentmiklósról kapta a vizet. A szennyvízhálózata azonban közös a három községnek, Újfalu és Csomafalva szennyvize is az Alfaluban található tisztítóállomásba folyik.

Így van még, amit mérlegeljenek a csomafalviak, Nagy Zoltán szerint többféle döntés is születhet, az is elképzelhető, hogy csak az egyik szolgáltatással társul Csomafalva. A csatlakozásban mindenképpen bíznak, és akkor a Gyergyói-medence jelentős része egy szolgáltatóval fog rendelkezni. Ez a későbbiekben akár egyesülhet a Remete, Ditró és Szárhegy községekben szolgáltatást végző Rediszával is. Addig is azonban mindenképpen hasznos lesz a társulás mindegyik érintett településnek, hiszen

közös fejlesztések valósulhatnak meg, de például az egyes települések erre használt gépparkját is egyesíteni tudják, és az adott eszközöket ott tudják használni, ahol éppen szükség van rájuk

– mondta el Gyergyószentmiklós polgármestere.

Az új szolgáltató székhelye a felszámolás alatt álló GO Rt. telepe lesz. Az ingatlant 780 ezer lejért (a reális érték feléért) meg tudja vásárolni Gyergyószentmiklós a felszámolótól, és az új cég rendelkezésére bocsátja. Mivel időközben elkészülhetnek a város nagyobb részét érintő víz- és csatornarendszer felújításával is, az új cég egy adósságmentes, és jó víz- és szennyvízhálózattal rendelkező vállalat lehet, tiszta lappal indulhat minden tekintetben – fogalmazott Nagy Zoltán.