Gyergyószentmiklós egész területén elérhető lesz a szennyvízszolgáltatás

Dolgoznak a munkagépek és a szakemberek a Dózsa György, a Rózsa és az Építő utcában is, most helyezik a földbe az új csatornahálózat első elemeit. A 28 millió lej értékű beruházás révén 47 kilométernyi vezeték épül. A város 80 utcájában és a három lakónegyedben is dolgoznak majd, 2370 bekötéshez készítik el a csatlakozási pontokat – ismertette Nagy Zoltán polgármester.

Abban, hogy a város finanszírozást kaphatott a fejlesztési minisztériumtól az útjavításokhoz és a most indult csatornázáshoz, nagy jelentősége volt az MPP–RMDSZ-együttműködésnek – emelte ki Nagy Zoltán. Helyi, megyei és parlamenti RMDSZ-es lobbi is szükséges volt ahhoz, hogy ez megvalósuljon – tette hozzá, kiemelve Barti Tihamér megyei önkormányzati alelnök szerepét.

További, a város történetében nagyarányúnak mondható fejlesztések is előkészületben vannak. A városközpontot a vasútállomással összekötő Testvériség sugárút, a Márton Áron utca és az Örmény templom utca felújítása is közeleg, de ezzel egy időben a város felszegi részén a Selyem, Tölgyfa, Kurta és Kőrisfa utcák aszfaltozásának előkészítése is zajlik. Itt egy újabb buszjárat elindítása is tervben van.

Megbízható cég végzi a munkát

Nagy Zoltán hangsúlyozta, hogy a csatornaépítést végző cég, vagyis a csíkszeredai székhelyű Hidrotran Kft. hozzáértésében nagyon bíznak. Elmondta, több gyergyószéki településen is dolgozott már a cég, és munkájával elégedettek voltak a helyiek mind a minőség, mind az ütemterv betartását illetően. Ez a kérdés nagyon is lényeges Gyergyószentmiklóson, ahol egy másik cég, az Arcons már több mint tíz éve nekilátott egy hasonló léptékű beruházásnak, de azóta sem készült el vele.

Az Országos Beruházási Társaság (CNI) által finanszírozott akkori fejlesztés 32 kilométernyi ivóvízhálózat és 16 kilométernyi szennyvízcsatorna kiépítését, vízház és derítőállomás építését jelenti. Ez 95 százalékban kész van ugyan, de a hátralévő munkálatokat nincs ki elvégezze, ugyanis a cég október elején csődbe ment, és jelenleg azt sem tudni, hogy az eddig elkészült részeket miként lehetne átvenni és működésbe helyezni. Egyelőre a fejlesztési minisztérium is keresi erre a megoldást – vázolta a helyzetet Nagy Zoltán.

A város hajlandó lenne szakaszonként is átvenni, hogy végre működhessen – tette hozzá. Azt viszont nem szeretnék, ha a munkálat során elkülönített garanciapénzt használná fel a CNI a hátralévő munkálatokra, akkor ugyanis nem volna miből finanszírozni az esetleges későbbi javításokat.