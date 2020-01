Gyergyószéki rendezvények a magyar kultúra napja alkalmából

Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója beszélt a rendezvényekről • Fotó: Hegyi Zsuzsánna

Gyümölcsöző és rendezvényekben gazdag év volt a 2019-es esztendő – összegzett Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója. A képzőművészeti anyaggyűjteményüket több külföldi településen bemutatták, 2020-ban pedig készülnek Szolnokon, valamint a Gödöllőn is kiállítást szervezni.

A másfél éve újraindított weboldalukon mintegy 600 munkából virtuális kiállítást hoztak létre és három nagyobb horderejű hivatásos művésztábort tartottak. Emellett számos gyerekeknek szóló pályázatot és versenyt is hirdettek. Egyike ezeknek az első alkalommal megtartott Gyergyószéki Népdal és Néptánc Verseny, amelyre a medence minden településéről neveztek gyerekek. A megmérettetés nyertesei részvételével gálaműsort állítottak össze, amelyet a szórványban – Zsibón és Szamosújváron– is előadtak. Az 50 gyermek szereplésével zajló előadást most a magyar kultúra napja alkalmából is bemutatják, január 18-án Borszéken, január 19-én pedig Gyergyóalfaluban. Mindkét helyszínen 19 órától tartják a gálaműsort, a belépés díjtalan.

A magyar kultúra napi rendezvénysorozat folytatásaként január 22-én, 18 órától rajzkiállítást szerveznek Gyergyóremetén. Ennek előzménye a tavaly meghirdetett Elek apó csodálatos meséi rajzpályázat, amelyre hétszáznál is több alkotást küldtek be a Gyergyó-medencei gyerekek – mondta Kolcsár Béla. Ezek legjobbjainak válogatásából állt össze a tárlat anyaga.

A január 22-i gyergyóremetei eseményt a 19 órától kezdődő etno-folk koncerttel zárják, a magyarországi Makám együttes előadásában.