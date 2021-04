Gyergyószéki fejlesztési lehetőségekről egyeztettek a miniszterek

Nem jöttek üres kézzel, az egy nappal korábbi kormányülésen fogadták el a város címerét – jelentette be Kelemen Hunor kormányfő-helyettes csütörtöki gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján. Három RMDSZ-es miniszter gyergyószéki fejlesztési lehetőségekről egyeztetett a helyi vezetőkkel.

Cseke Attila fejlesztési miniszter, miután körbejárta Gyergyószéket, kora délután Gyergyószentmiklóst is meglátogatta. Az átadás előtt álló uszoda és a felújításra váró jégpálya megtekintése után környékbeli önkormányzati tisztségviselőkkel találkozott. Itt már Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter is jelen volt, később pedig közösen tartottak sajtótájékoztatót.

Kelemen Hunor felvezetésként elmondta, azért jöttek Gyergyószékre, és ezért látogatják meg Csík- és Udvarhelyszéket is, hogy a helyi vezetőkkel megbeszélhessék, milyen igényeik lennének, és milyen lehetőségek vannak ezek megvalósítására, annak érdekében, hogy különböző beruházások segítségével javítsanak az életminőségen. Kelemen örömét fejezte ki, hogy itt jelentheti be, az előző napi kormányülésen elfogadták Gyergyószentmiklós címerét, amelyet a város ezután hivatalosan is használhat.

Rámutatott, hogy pénteken lesz 100 napja a Cîțu-kormány beiktatásának, ami alatt a járványhelyzet által megkövetett „tűzoltás” mellett be kellett rendezkednie az új kabinetnek, és össze kellett állítani a költségvetést. A büdzséről szólva úgy ítélte meg, hogy az „a körülményekhez képest” jónak mondható költségvetés. Ebből a gyergyószentmiklósi kórház 6,4 lejes finanszírozásban részesül.

Cseke Attila felsorolta azokat a fejlesztéseket, elképzeléseket, amelyeket a gyergyószéki települések vezetői bemutattak. Remetén uszoda épül, Ditróban sportbázist terveznek, Alfaluban most kezdték el a sportterem építését, Csomafalván pedig a polgármesteri hivatal felújításának befejezése közeleg.

Tánczos Barna elmondta, a polgármestereket már tájékoztatta azokról a programokról, amelyeket a közeljövőben indít el a környezetvédelmi tárca, és amelyek a vízhálózatok és a csatornarendszerek bővítését teszik lehetővé. Emellett program indul régi természeti élőhelyek visszaállítására és azok bemutatására is. Legalább ilyen fontos, hogy a minisztérium támogatásával hulladéklerakók létesülhetnek építési hulladék, bútorok, állati eredetű hulladékok, textil, üveg, műanyag hulladékok tárolására.

Csergő Tibor András polgármester jelezte, a város csatlakozni kíván a hamarosan elinduló bölcsődeépítési programhoz, és kiemelte, szerinte Gyergyószentmiklós nem is kaphatott volna szebb húsvéti ajándékot a kormánytól, mit a címerének hivatalos elfogadása.

Barti Tihamér, a megyei önkormányzat gyergyói alelnöke rámutatott, a miniszterek látogatása nem csupán szimbolikus jellegű volt, a térségben szerződés aláírásra is sor kerül, de számos fontos beruházás számíthat kormánytámogatásra a következőkben, utak, csatornázás, tömbházszigetelések és sportlétesítmények építése is napirenden van Gyergyószéken.