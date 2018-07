Gyergyói Nyári Fesztivál: megidézték Mátyás király korát

Megpezsdült az élet Gyergyószentmiklóson az elmúlt napokban. A Gyergyói Nyári Kulturális Fesztivál ismét minőségi szórakozást jelentett azoknak, akik erre fogékonyak voltak. Mátyás királlyal is találkozhattak a városközpontban a zenés időutazás során.

Ha valamiben kiemelkedik Gyergyószentmiklós a székelyföldi (és nem csak) városok sorában, az az egy főre eső tehetséges zenészek és az ezekből alakult nívós együttesek száma.

Úgy lehetett megszervezni a Gyergyói Nyári Kulturális Fesztivál keretében lezajlott Unplugged Fest-et, a zenei programokat, hogy alig volt benne „import zenekar”.

S még a „nagyok” vagyis a BBC és a No Sugar nem is voltak itthon. Aki azonban belehallgatott a frissen alakult együttesek koncertjeibe, az hallhatta: van bennük potenciál. Sikeres utaknak vannak a kezdetén a Teddy Queen, a Rafters, vagy a Dreamland Residents tagjaiból létrejött 4S Street is. A Salamon Ernő Gimnázium szombat esti koncertjére pedig bátran rá lehet ragasztani „felejthetetlen” jelzőt.