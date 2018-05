Gyergyói csapat képviseli Hargita megyét az országos elsősegélynyújtó versenyen

Felkészültségükről több „éles helyzetben” kellett bizonyítsanak az elsősegélynyújtók • Fotó: Pethő Melánia

Az élethűen megformált helyzetek és a valódinak ható bőrfestések már önmagukban elégségesek voltak ahhoz, hogy az igazán hozzáértők felismerjék, milyen sérüléssel állnak szemben és mi a tennivalójuk, de a pontozóbíróktól szóban is pontos leírást kaptak a sérülések okairól. Az esetleges tévedésekre, hiányosságokra rávilágítva, a helyes eljárást is ismertették a versenyzőkkel a bírók.

Életmentő csak az lehet, aki a mentési szándékkal nem kockáztatja a saját biztonságát

– mutatott rá a vöröskeresztes vezető. Ennek tükrében biztonságukra a versenyzőknek is figyelniük kellett; ki is zárták a mezőnyből azokat a csapattagokat, akik megfogták például az „áram alatt lévő” vezetéket. Pontlevonás járt abban az esetben is, ha nem jártak el szakszerűen a mentők vagy más, a helyzetet által megkövetelt szervek értesítésekor, és azzal is sokat veszíthettek a csapatok, ha nem összehangoltan folytatták le a beavatkozásokat. A csapatmegjelenést, a sérülés ellátásának mechanizmusát is pontozták a bírák.

Mindkét korosztályban gyergyóiak nyertek

Az összesítésből kiderült, az 5–8. osztályosok korosztályában harmadik helyezett a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános iskola csapata lett, második helyen a gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola csapata végzett. Legjobbnak a gyergyószentmiklósi Kós Káros-iskola csapata bizonyult. A 9–12. osztályosok versenyében a harmadik helyen a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskola csapata végzett, második lett a szintén csíkszeredai Octavian Goga Gimnázium csapata. A korosztályban a legtöbb pontot a gyergyószentmiklósi Sfântu Nicolae-iskola csapata szerezte, így ők képviselhetik Hargita megyét a verseny júliusban esedékes országos szakaszán. Egy másik vonzata is van a gyergyószentmiklósi győzelemnek: a város lehet a házigazdája jövőben is Hozzáértő szanitécek verseny megyei szakaszának.

Aranyfokozat a gyergyói Vöröskeresztnek



A szombati eseményen részt vett Zsigmond Éva, a Hargita megyei Vöröskereszt vezetője is. A nemzetközi szervezet közelgő, május 8-ai világnapja alkalmából elismeréssel köszöntötte a fiókszervezetet. Több mint hároméves fennállásáért és folyamatos aktivitásáért arany fokozatú elismerésben részesült a gyergyószentmiklósi alegység.