Gyergyóból is visznek adományokat az afrikai gyermekeknek

Egy régi álmot valósít meg két gyergyószéki fiatal azáltal, hogy részt vesznek a Budapest–Bamako Ralin, egyúttal csatlakozva a Budapest–Bamako Charity 2022 programhoz, tanszerekkel, számítástechnikai felszerelésekkel támogatva az afrikai gyermekeket. A jótékonykodásból a gyergyószékiek is kivették részüket, főként a gyerekek, akik szombaton tolltartókat adományoztak.

„A jótékonysági akció afrikai gyerekek támogatását célozza, ebbe a gyergyóiak is bekapcsolódhatnak azáltal, hogy egy felszerelt tolltartót adományoznak a Sierra Leone-ben található, magyar Afrika-kutatóról elnevezett Torday Emil Általános Iskola diákjai számára” – tudtuk meg Elekes Istvántól, az erőforrásközpont programfelelősétől.

A Gyergyószentmiklósi Erőforrásközpont is csatlakozott a Budapest–Bamako Ralihoz kapcsolódó jótékonysági akcióhoz, és amelyen részt vesz két gyergyótekerőpataki fiatal, Fórika Tihamér és Gyulai Albert is.

Az akcióról szóló felhívást kiközölték az iskolába is, ahonnan pozitív visszajelzéseket kaptak. Október 15-én, szombaton Gyergyószentmiklóson a Salamon Ernő Gimnázium előtt, illetve Tekerőpatakon egy órával később a templom mellett lehetett találkozni a két kalandvágyó fiatallal és a 30 évesnél is idősebb piros Daciával, amellyel október 21-én nekivágnak a nagy kalandnak.

Vegyes érzelmek vannak bennünk most, lámpaláz is van természetesen, erre még rájön a stressz, hogy az adományozás is sikeres legyen, hogy ne menjünk csak félig megrakodott kocsival, de szerencsére nagyon sokan jöttek el és hoztak tolltartókat, valamint pénzbeli adományokat. A kapott felajánlásokat tanszerekre, a napelempark és a gyümölcsfaültetvény támogatására fordítjuk