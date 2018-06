Gyergyó kulturális értékei egy kötetben

• Fotó: Gergely Imre

A történésznek vitathatatlanul jogos panasza, hogy sokszor hiábavalónak tűnik, hogy naphosszat levéltárban görnyed, életét áldozza arra, hogy olyan dokumentumokat kutasson fel, és tegyen közzé, amelyek a mai nemzedékek számára világossá teszik a múltat, történelmet, őseik életét. Ezzel a helyzettel szembesül Garda Dezső is, akiről nyugodtan kijelenthetjük, Gyergyó történelmének legjobb ismerője. Nálánál többet senki nem tud ennek a vidéknek múltjáról, és ő az, aki felkutatta, érthetővé tette a múlt évszázadok gyergyószéki történéseit, bemutatva az itt élők nehézségeit és örömeit, hétköznapi életüket és ünnepeiket. Tanulmányaiban, könyveiben gyergyói szemmel láttatja azokat a történelmi eseményeket is, amelyek nem csak az itt élők, de az egész világ sorsát meghatározták.

A történettudós panaszának oka, hogy nehéz megvalósítani azt, hogy a feltárt ismeretek el is jussanak azokhoz, akiknek szólnak: a ma emberéhez. Nehéz elfogadni, hogy a sok éves kutatómunka eredménye csak a történész-szakemberek szűk rétegének jelent igazi megbecsült értéket, ők forgatják forrásműként a vaskos és korábban nem ismert tényeket bemutató műveket. A szélesebb közönség, a történelem iránt csak műkedvelőként érdeklődők számára nehéznek tűnnek ezek a művek. S mivel manapság egyre kevesebben és egyre kevesebbet olvasunk, sajnos kialakul az a helyzet, hogy a levéltár kartotékjaiból „feltámasztott” tudáskincs csak egy másik nyughelyre kerül át, a könyvespolcra. Erre a problémára megoldás született. Megjelent a Gyergyó kulturális értékei című kötet.

Míves kivitelben készült, a legmodernebb nyomdatechnika előnyeit felhasználva, a szövegtartalmat színes képekkel illusztrálva, a fényképezés „gyermekkorából”, a 20 század elejéről származó eredeti felvételekkel gazdagítva. Tény: a látvány teljesíti mindazon feltételeket, ami ma egy minőségi kiadványtól elvárható.

A tartalom pedig: összefoglalása annak, ami Gyergyót a székely-magyar civilizáció egyik legfontosabb táji-néprajzi térségévé tette és teszi ma is. Az első települések, a falurendszer és ezeken belül a tízesek kialakulásának ismertetése után sorban következnek Gyergyószentmiklós és a vidék falvai értékeinek felvillantásai. Gyergyói történelem, néprajz, művészetek, építészeti örökség, természeti kincsek sorakoznak a kötet lapjain.

Garda Dezső lényegében a legfontosabb, a térséget általában és a helységeket külön-külön is egyedivé tevő jellegzetességeket teszi itt láthatóvá. Saját kutatómunkájának, szakirodalom-szempontok szerint írt könyveinek esszenciáját tálalja a most megjelenő kötetben. Érdekessé, hozzáférhetővé teszi Gyergyó kincseit azoknak is, akik büszkék gyergyóiságukra, de szakirodalmat nehezen olvasnának, de azok számára is, akik vendégek ezen a tájon, és hazautazva nem csak lelkükben vinnék magukkal az itt szerzett benyomásokat.

Kettős könyvbemutató a könyvtárban



A Gyergyó kulturális értékei című kötet mérföldkő is Garda Dezső munkájának tekintetében. Ez a 25. könyv, amely az ő neve alatt jelenik meg. A művet kedden 18 órakor a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban könyvbemutatón ismerheti meg a közönség.nAz eseményen egy másik Garda Dezső által írt és nemrégiben megjelent könyv, A Gyergyószentmiklósi Közbirtokosság története is megismerhető lesz. A két könyvet Bajna György mutatja be.