Gyerekfesztivál határok nélkül – kétnapos kaland, online

Az egyesület elnökével, Gál Csillával beszélgettünk a fesztivál részleteiről, aki elmondta, hogy 2020-ban elmaradt a fesztivál, és semmiképp sem akartak kihagyni még egy évet, tartani akarják a kapcsolatot a gyerekekkel.

Elfoglaltság, mozgás

„Nem az a célunk, hogy az egész hétvégéjüket képernyők előtt töltsék, hanem hogy csináljanak egy saját kis fesztivált maguknak, 4-5 programmal.

A mi fő célunk az, hogy aktivitást és interaktivitást biztosítsunk a gyerekeknek és hogy ne töltsék a számítógép és a tévé előtt a hasznos idejüket, hanem ahelyett sportoljanak, táncoljanak és kézműveskedjenek, és hogy megmutassunk olyan tevékenységeket is, amiket amúgy kevesebb eséllyel próbálnának ki

– mondta a szervező. A fesztivál helyszíne az egyesület Facebook-oldala, itt lehet követni a tevékenységeket és a bemutatókat, amiket majd folyamatosan töltenek fel a Youtube-ra szombaton és vasárnap 11 és 18 óra között. A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött, a programok a 6-12 éves korosztálynak lettek kialakítva.

Az esemény ideje alatt 15 önkéntes gyerekanimátor koordinálja a tevékenységeket, akiknek írni lehet e-mailben vagy a videók alatti chatben, vagy akár fel is lehet hívni őket. Az egyesület 3 telefonszámot és 3 e-mail címet is működtet majd, hogy segítséget nyújthasson a gyerekeknek. A programok változatosságát 9 partnerszervezet együttműködésével biztosítják, akik különböző sport, tánc, természetvédelmi, kulturális és képzőművészeti tevékenységekkel, bemutatókkal kapcsolódnak be.

Sablonok és alapanyagok

A kreatív tevékenységekhez szükséges sablonok és az alapanyagok listája megtalálhatóak az egyesület Facebook-oldalán, ezeket előre be lehet szerezni és elő lehet készíteni otthon. Ugyanakkor előkészítettek 150 darab kézműves csomagot is, amikben megtalálhatóak az összes kreatív-, illetve oktatótevékenység alapanyagai. Ezeket az egyesület Márton Áron utca 9. szám alatti székhelyén vehetik át a szülők, 12 és 6 óra között, egy jelképes 25 lejért cserébe.

Szilágyi Panna

(a szerző egyetemi hallgató, szakmai gyakorlatát a Székelyhon.ro portálnál végzi)