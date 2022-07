Gyerekeknek és felnőtteknek szánt játszótér, szabadidős övezet készül Csíkszeredában

Mint kérdésünkre Bors Béla alpolgármester elmondta, a kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen egy helybeli cég kapott megbízást a műszaki tervek elkészítésére és a kivitelezésre. A tervek időközben már el is készültek, most pedig az építkezési engedély kiadását kérték. Ahogy ez meglesz,

A kisgyermekeknek szánt alagutak, csúszdák, mászkálók, lengő- és mérleghinták mellett megjelennek a felnőtteket, időseket célzó elemek is. Lesz például asztalitenisz- és teqball asztal (előbbi eddig is volt, de betonból), ugyanakkor a már jól ismert, több helyszínen beüzemelt fitneszgépeket is felszerelik, és lesz sakkasztal is.

Ugyancsak része lesz a játszótérnek a megfelelően elkülönített és különféle játékelemekkel felszerelt kutyafuttató, amelyre szintén van igény. A beruházás során 2830 négyzetméteren rendezik a teljes zöldövezetet, ugyanakkor járdát építenek, és korszerűsítik a közvilágítást is. A beruházás értéke, amelynek kivitelezési ideje négy hónap, 1,8 millió lej.