Gyerekeket, sérülteket támadnak meg és fosztanak ki a suhancok

„Idén tavasszal én is kimentem egyedül a tolókocsimmal sétálni. Követni kezdett pár fiatal. Körém gyűltek, csúfolkodtak. Nagyon megijedtem, féltem. Csak akkor hagytak békén, amikor arra jött valaki és rájuk szólt. Hetekig nem mertem többet kimenni egyedül, kísértett ez a rossz emlék. Augusztus végén idős édesanyámmal ültünk ki a tömbház előtti padra, a friss levegőre. Több fiatal jelent meg, kettő odajött hozzánk, a többi továbbment.

Az egyik édesanyámtól kért pénzt, a másik leszakította az arany nyakláncomat.

Hirtelen semmit nem szóltam, mert féltem, hogy bántani fognak bennünket. Másodpercek alatt történt mindez, majd továbbálltak. Jelentettük a rendőrségen, úgy tudom, meg is találták őket és kivizsgálás zajlik ellenük. De én most már alig merek kimenni a tömbház elé. Máskor ki szoktam ülni oda napos délutánokon olvasni, de most félek. Idén nyáron a mozgássérülteket szállító alapítványi kocsit is feltörték” – meséli Simon Judit, aki szerint sok rablás és megfélemlítés történik a környéken, de nagyon sokan nem jelentik ezeket. Pedig

az ő esetét alapul véve a rendőrök gyorsan és alaposan vizsgálódtak, azóta többször is ott jártak, és elkapták a tetteseket is.

Mi a megoldás?

Nemcsak a környéken élőknek, de a játszóteret őrző helyi rendőrnek is gondja akad a kamaszokkal. Már az is beszédes, hogy Marosvásárhelyen ez az egyetlen játszótér, amit rendőr őriz. Szemtanúk szerint nem ritka, hogy csúnya szavakat kiabálnak a játszótérre vigyázó rendőrnek, de az is megtörtént már, hogy körbevették és próbálták megfélemlíteni. Csak amikor erősítést akart hívni, akkor hagyták békén.

A marosvásárhelyi helyi rendőrség aligazgatója, Ioan Damaschin a Székelyhon kérdésére nem adott pontos választ arra vonatkozóan, van-e tudomása arról, hogy a Hidegvölgy környékén, a Pandúrok utcában vagy a Kövesdombon gyenge színvonalú a közbiztonság. Érdeklődésünkre azt mondta, amennyiben a lakók úgy érzik, otthonuk környéke nem elég biztonságos, kérjék írásban, hogy gyakrabban járőrözzenek a környéken, és ők ezt szívesen megteszik.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Emanuela Rugină a Székelyhonnak elmondta, nincs tudomása arról, hogy Marosvásárhelyen vannak olyan helyek, környékek, amelyek nem biztonságosok. Ám – számunkra fura módon – mégis fontosnak tartotta felhívni a marosvásárhelyiek figyelmét arra, hacsak tehetik, sötétedés után ne közlekedjenek egyedül, és kerüljék azokat a helyeket, ahol nem jó a közvilágítás vagy kevesen járnak.

Szerinte az is fontos, hogy az értékes tárgyak, mobiltelefonok, ékszerek ne legyenek látható helyen és ne hordjunk magunknál nagyobb pénzösszeget. A szóvivőtől megtudtuk, hogy a tavalyi adatokhoz képest idén az év első nyolc hónapjában 14,88 százékkal csökkent az utcai bűncselekmények száma – ide tartozik minden olyan bűncselekmény, amit az utcán követnek el (autófeltörések, zsebtolvajlás) –, de 18,18 százalékékkal nőtt a rablások száma.