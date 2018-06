Gyere haza program: több fiatal is építene a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által biztosított telkekre

Húsz pályázatot nyújtottak be a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által meghirdetett Gyere haza programra. A Borvíz utcai 300 négyzetméteres ingyenes telkek igénylésére május végéig lehetett benyújtani az igényléseket.

Van, aki már épített. Lehetőség a külföldről hazaköltözni akaró fiataloknak. Archív • Fotó: Vargyasi Levente

Azok a 18 és 35 év közötti fiatalok kérhettek ingyen telket, akik visszaköltöznének a városba, vagy már Sepsiszentgyörgyön élnek, de nem rendelkeznek saját telekkel. A városháza közleménye szerint

a pályázók átlagéletkora 29 év, a kéréseket a napokban bírálják el. A pontszámokat a családi állapot, az eltartásban lévő családtagok száma, az iskolai végzettség és az anyagi helyzet alapján ítélik meg. A legmagasabb pontszámot elért pályázó választhat elsőként telket.

HIRDETÉS

Az igénylőknek a ház felépítéséhez szükséges költségek csupán 10 százalékával kell rendelkezniük a szerződés megkötésének idején, erről banki kivonatot is fel kell mutatniuk.

A szerződés megkötésétől számított egy éven belül el kell kezdeni az építkezési munkálatokat, a ház felépítésére pedig három év áll rendelkezésükre a fiataloknak.

Az építkezés befejezésétől számított tíz év után lehetőség nyílik a telek megvásárlására, ám ha a szerződésben vállaltakat nem teljesítik az önkormányzat vissza is veheti a telket.

A programra a város Sugásfürdő felé vezető kijáratánál 36 telket parcelláztak fel, és a háztervet is biztosítják. Sepsiszentgyörgy országos szinten is úttörőnek számított a képzett fiatalok hazacsábítása és az értelmiségiek otthontartása érdekében 2008-ban indított Gyere haza programmal, ami aztán 2010-ben a gazdasági válság és a megcsappant banki hitelezés miatt megtorpant, de most újra van érdeklődés iránta.