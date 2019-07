Gőzerővel zajlik a gázvezetékcsere Székelyudvarhelyen

Több mint húsz székelyudvarhelyi utcát csatlakoztattak új gázvezetékrendszerre az elmúlt héten, és az elkövetkező napokban is gőzerővel zajlanak a munkálatok városszerte, egyszerre három alvállalkozó végzi a munkát.

• Fotó: Barabás Ákos

Közel 2500 méternyi új gázvezetéket üzemeltek be a múlt csütörtökön, hétfőn pedig a József Attila, a Kút, a Sarkantyú utcákban, valamint a Csizmadia udvarban is szünetelt a gázszolgáltatás, hiszen az ezekben az utcákban lévő háztartásokat csatlakoztatták a hálózatra. A munka ezen a héten is folytatódik – tudtuk meg a polgármesteri hivatal sajtóosztályától.

Párhuzamosan több helyszínen

Városszerte párhuzamosan három alvállalkozó dolgozik: a Viking Serv. Kft. jelenleg a Templom és a Bartók Béla utcákban dolgozik, itt már előkészítik a felületet aszfaltozásra. A szintén a város szombatfalvi részében lévő Sas utcában még egynapi munka van hátra: ezt követően tesztelik majd a hálózatot, és amennyiben mindent rendben találnak, elkezdődik a régi vezetékrendszer kiiktatása és az új hálózat üzembe helyezése.

Az említett cég egyébként a Csere utcában is dolgozik a vezetékcserén, illetve a megállapodás szerint ezen a héten a Templom és a Varga Katalin utcákban megbontott burkolatot kell újraaszfaltozni.

Aszfaltozás, vezetékcsere egyszerre

A Lejtő utcában – az Orbán Balázs utca és a Tamási Áron utca közötti részen – a Sipatub Kft. végzi a munkát: a héten itt visszatömik, majd leaszfaltozzák a bekötések miatt kiásott gödröket, tudtuk meg.

A harmadik alvállalkozó, a Letarcons Kft. a József Attila és a Szentimre utcákban dolgozik: előbbi esetében az új hálózatot helyezik üzembe, a másiknál cserélik a régi csöveket. Továbbá ezen a héten a József Attila utcában kell visszaállítani az útburkolatot: aszfaltozni, illetve visszahelyezni a kockaköveket. Az említett helyszíneken értelemszerűn forgalomkorlátozás lehet, vagy lassulhat a fogalom.

A szolgáltató Delgaz Grid Rt. még az év elején közölte, hogy Székelyudvarhelyen több millió euró értékben vezetékcserét és -korszerűsítést terveznek: a beruházás szükségességet indokolta az is, hogy a tavaly novemberben beszerzett új műszer segítségével néhány hónap leforgása alatt több mint kétszáz helyen észleltek és javítottak ki szivárgó gázvezetékeket.