Gourmand különlegesség a serpenyőben

Igazi gourmand finomság sült legutóbb Karácsony József, a Főnix Konyha séfjének serpenyőjében, aki angus marhából vágott T-bone steaket készített. A szakember nemcsak arról beszélt, hogy miként bánjunk a különleges hússal a konyhában, de azt is elmagyarázta, miért érdemes véresen vagy éppen félvéresen fogyasztani azt.

Forró tányérban érdemes tálalni az angus marhából vágott T-bone steaket és a zöldségköretet • Fotó: Fülöp Attila

„Vidékünkön kissé nehezebben jutunk hozzá a különlegesebb hozzávalókhoz, amelyek persze drágábbak is a megszokottaknál, mégis érdemes néha meglepni családunkat, hiszen garantáltan felejthetetlen élményben lesz részük. A gasztronómia pedig nemcsak a jóllakásról, hanem az élményről is szól” – vallja Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki ezúttal újonnan megnyílt, a székelyudvarhelyi városi piac mögött található bisztrójában fogadott minket. Mint mondta, azért is választotta az angus marha T-bone steaket alapanyagként, hogy tanácsokat adhasson olvasóinknak, hogy

ha már a megszokottnál több pénzt adtak ki az alapanyagért, akkor ne kelljen csalódniuk, minél jobb eredménnyel dolgozhassák fel.

Médiumra sütve

Az angus egy húsmarha, amelyet speciális módon nevelnek: jó minőségű élelmiszert adnak neki, meghatározott időben, valamint a megszokotthoz képest kevés mozgásteret biztosítanak számára. Ennek lényege, hogy márványszerű lesz a húsa, vagyis a zsírrétegek beférkőznek a rostok közé. Így lesz igazán szaftos és jóízű a steak sütés után.