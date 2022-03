Gördeszkapálya, de más, fiatalokat célzó beruházások is megvalósulhatnak Marosvásárhelyen

Ezért állították össze a kérdőívet, amelyben meg kell adni a válaszadó email-címét és válaszolni kell egyetlen kérdésre: „gördeszkával, rollerrel vagy kerékpárral használnád a parkot?”.

A kérdőívet a városháza honlapján lehet megtalálni és április 30-ig lehet kitölteni.

Hirdetés

Az idén első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetési pályázatban is szerepel egy hasonló terv, az úgynevezett pumpapálya megépítése. Ezt az aszfaltozott pályát használhatnák a kisgyerekek, akik BMX-ekkel, rollerrel száguldoznak. Ennek a helyszíne nem volt kijelölve, hiszen, mint kezdeményezői írták, bármilyen sima és szabad területen ki lehet vitelezni, így akár kerülhet a Ligetbe, akár a Maros-híd alá, de többi városi parkba is. Ez a terv egyébként 38 szavazatot kapott és nem a kategóriája nyertese, de mivel a hat témakörből összesen 10 tervet valósítanak meg, akár ez is nyertes lehet.