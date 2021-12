Gofri székely módra

Újabb sütemény receptjét mutatta be lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Elkészítését minden „édesszájú” olvasónknak javasolja, különösen akkor, ha vendégeket is várnak a két ünnep között. A kemencében gofri sült, a serpenyőben gyümölcsök pirultak, és külön edényben kavargatta a pudingot a szakember.

„Székely gofri”. A vendégváró ünnepi süteményt puding és gyümölcs teszi ínycsiklandóvá • Fotó: Erdély Bálint Előd

– magyarázta Karácsony József. Mindenképp helyezzünk a masszába kristály- és vaníliacukrot is – ízlés szerint –, mivel az különlegesebbé teszi az ízhatást. Persze ne felejtsünk el némi sót is adagolni.

Persze azért oda kell figyelni a munkára, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, mosolyt csalva ezáltal vendégeink arcára. „Készítsék el most a finomságot, főleg ha újévi fogadalmaik között a fogyókúra is szerepel” – viccelődött a szakember.

Ez idő alatt elkészíthetjük a cukorral karamellizált gyümölcsöket. Körtét és almát érdemes felszeletelni – hámozni nem is kell –, majd kristály- és vaníliacukrot olvasszunk fel egy serpenyőben, és ebbe helyezzük bele a gyümölcsöket.

Nem kell sokáig forgatni az edényben az alma- és körtecikkeket, hiszen nem az a lényeg, hogy meglágyuljanak, hanem inkább égjen rájuk a cukor

– közölte a szakács. Érdemes némi frissen kiszorított citromlevet is csepegtetni a gyümölcsökre, hogy meglegyen a kellő savasság is. Emellett a pudingot se felejtsük el összeállítani: felforrósított tejben kell feloldanunk a megvásárolt pudingport, kristálycukrot adagolva. Ezt addig kevergessük, amíg a megfelelő állagúvá válik. „Az elkészítés receptjét persze rendszerint a pudingporos tasakokon is megtaláljuk” – jegyezte meg Karácsony.

Tálalási ötlet

„A szemével látja először az étel az ember, így fontos, hogy erre nagyon odafigyeljünk, ínycsiklandó látványt nyújtsuk. Persze ez esetben is csak a kreativitásunk szabhat gátat a különböző megoldásoknak” – fogalmazott a séf.

Ő ezúttal két szelet gofritészta közé helyezte a pudingot, illetve a karamellizált körtét vagy almát, és a sütemény tetejére is jutott a gyümölcsökből.