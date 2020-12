Gazdaságélénkítő célra használnák a volt kémiai szakközépiskolát

• Fotó: Haáz Vince

Az egykori Emil Dandea Kémiai Szakközépiskola épületére – miután évekkel ezelőtt megszűnt ott az oktatási tevékenység – többen is igényt tartottak. Mivel az iskolaépület bentlakással és tornateremmel is rendelkezett, több lehetőség is felmerült, hogy miként lehetne hasznosítani az ingatlant. Egy, a városban működő magánegyetem, valamint a marosvásárhelyi sportiskola is szerette volna kibérelni, esetleg használatba venni. A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem pedig a kezelését vállalta volna el. Az a változat is felmerült korábban, hogy a hadsereg számára kisebb lakásokat alakítanának ki az egykori bentlakásban, de a terv nem valósult meg.

A sporttermet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem használja, repülőmodellező tanfolyamokat szervez, az iskolához tartozó műhelyekben pedig egy műhelyt alakítottak ki, ahol gyakorlati oktatást biztosítanak a szakiskolásoknak, egyetemistáknak és a szakmát váltó felnőtteknek is.

HIRDETÉS

A város tulajdonában álló volt iskolaépületben, ahogy megtudtuk, inkubátorházat szeretnének létesíteni. Borsos Csaba, a polgármester kommunikációs tanácsadója a Székelyhonnak elmondta, gazdaságélénkítő céljai vannak a városnak az ingatlannal. Pályázati lehetőségeket keresnek, hogy a startup-vállalkozások számára kedvezményes irodabérlést biztosíthassanak, illetve ott különböző továbbképzéseket, szakmai tanfolyamokat tarthassanak.