Gazdag programmal készülnek a Csíkszéki Gazdanapokra

ugyanis a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programon belül az alcsíki gazdák adományait ugyancsak ezen az eseményen adják át.

„Igyekszünk, hogy minden évben egy gazdag eseményt adhassunk a gazdáknak, családjuknak, ahol szakmailag is fejlődhetnek. 2022-től a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete részt vesz a Székely Géngyűrű program lebonyolításában a magyarországi Agrárminisztérium megbízásából és a gödöllői Haszonállat Génmegőrző Központ együttműködésével. Az esemény keretében bemutatjuk a programban résztvevő állatok egy részét, felhívva fajtájukra a figyelmet, hátha más gazda is kedvet kap a tenyésztésükhöz. A szakmai sátrunkban a falugazdász szakembereink várják a gazdákat, ahol beszélnek a jövőbeni pályázati kiírásokról is, illetve agrárdigitalizációs eszközöket is bemutatnak” – osztotta meg Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke.