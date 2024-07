Gazdag program a Székelyföldi Lovas Ünnepen

Kereken egy hónap múlva, augusztus 22–25. között várhatóan ismét több ezer ember népesíti be a gyergyószentmiklósi Krigel lovaspályát. 17. alkalommal rendezik meg a Székelyföldi Lovas Ünnepet, ahol 120 programpont várja a közönséget.

Cilip hangsúlyozta, az ügynökség számos más hasonló eseményt támogat, és ezek mindegyike a gyerekek fejlődősét segíti. Az eredményessége is látszik, hiszen egyre nő a sportoló gyerekek száma, és egyre több jelentős eredményt érnek el országos és világversenyeken. Mindemellett rámutatott, eme rendezvények közül kiemelkedik a Székelyföldi Lovas Ünnep, amely

Idén is négynapos lesz a Székelyföldi Lovas Ünnep, amelynek elő napján lovaskonferenciát rendeznek neves szakemberek, szervezetek és várhatóan sok, a széles lovas tevékenységi körben érdekelt vagy az iránt érdeklődő személy részvételével – mondta el az eseményt ismertető sajtótájékoztatón Madaras Gyöngyvér, a rendező Krigel SK illetékese. A sajtótájékoztatón a társszervező Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség igazgatója, Cilip Árpád és Bajkó Tibor, a Krigel elnöke voltak még jelen.

Ugyanakkor nagyon jó találkozási pont az egyesületek számára, amelyek egész évben egymással párhuzamosan dolgoznak.

Hirdetés

Madaras Gyöngyvér a második (pénteki) nap fontosságára is felhívta a figyelmet. 2023-ben több mint 850 gyereket láttak vendégül a Lovas Gyereknapon, idén ennél többre számítanak. Ekkor zajlik a Székelyföldi Regionális Díjugrató bajnokság döntője is, de a nyeregbe szállók mellett minden más gyerek is kikapcsolódhat.