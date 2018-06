Garda Dezső történész két újabb művét ismerhette meg az olvasóközönség

• Fotó: Gergely Imre

„ Ameddig mások – még magyar ajkú politikustársai is csak óvatosan, takaréklángon égve, érdekeiket percig sem veszélyeztetve – tapogatóztak a székelység számára oly fontos intézményrendszer – mint a közbirtokosságok és az erdőtulajdon – visszaszerzésében, a közbirtokosságok újólagos jogaikba helyezése érdekében, addig ő politikusként (is) mindent megmozgatva küzdött értük” – emlékeztetett Bajna György, a könyvek méltatója.

Ezek között pedig ott van a vagyonközösség, annak a sajátos büszkeségnek a forrása is, ami a gazdaembert olyankor legyinti meg, amikor arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy mivel is rendelkezik, egyáltalán a maga ura? A gyergyószentmiklósiak – még így, több száz hektár erdő helyzetének tisztázása után, de visszaszolgáltatása nélkül – Székelyföld egyik legjelentősebb közbirtokossága tagjaiként válaszolhatnak e kérdésre” – folytatta a méltató. A könyv üzenet is – fogalmazott Bajna György. „A közösség pontosan tudta, majd megőrizte, hogy ki mire képes, hiszen a csalafinták utódai is érezhették, érezhetik, hogy valaki eljátszotta már a családból a bizalmat, illetve azt, hogy nem a szerény anyagi háttér a szégyen, hanem a becstelenség.”

Gyergyó kulturális értékei

„Amikor idegen érkezik a városba, sokszor tanácstalan a hirtelen megkérdezett, mert nem jut szinte semmi az eszébe azokból, amelyek értéket képviselnek, amik gazdagítják, növelik jó hírnevünket.

Bár hajlamosak továbbra is 111 éves városi rangról mesélni, még az idegenvezetők is,

Garda mindig hozzátesz még 300 esztendőt, s visszautaztat egészen Rákóczi Zsigmond fejedelemig, aki 1607 decemberében olyan kiváltságokkal és szabadságokkal ruházza fel a szentmiklósiakat, amelyek más királyi városok, mezővárosok lakóit is megilletnek: Lucza szűz és Mártyr ünnepén egy-egy országos vásárt tarthatnak itt.

Az a bizonyos fejedelmi döntés aztán lépes méznek bizonyult a fejlődés szempontjából, hiszen jelentős örmény közösséget csalogatott ide, akik pedig nem csak kereskedők, de számos szakmában kitűnő kézműveseknek is bizonyultak, s az 1640-es évektől tagadhatatlan szerepet vállaltak a település fejlődésében. Több mint 25 oldalon olvashatjuk az örmény atyafiak felette hasznos voltát a város fejlődése szempontjából.