Fuss Neki! – biciklivel is

Tavalyhoz képest több civil szervezet jelentkezett a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által indított program idei kiadására, és most ősszel újdonságként biciklis nagykövetek is részt vesznek az adománygyűjtésben. A Fuss Neki! idei, tizedik kiadása a tavalyi, járványidőszakban kidolgozott forgatókönyv szerint zajlik, amelynek számos pozitív hozadéka volt.

Több helyszínen, kisebb csoportokba szerveződve bonyolítják le az eseményt. Archív • Fotó: Veres Nándor

Augusztus végén járt le a jelentkezési határidő, összesen harminchárom civil szervezet jelentkezett – tudtuk meg Csáki Rozáliától, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatójától. Ez kilenccel több mint tavaly. Érdekesség, hogy több visszatérő szervezet is van, illetve újak is bekapcsolódtak, és nemcsak a város, hanem egész Udvarhelyszék területéről vannak résztvevők.

Jelenleg az úgynevezett nagykövetek jelentkezése zajlik: újdonság az is, hogy egy résztvevő javaslatára első ízben nemcsak futók, hanem biciklisek is jelentkezhetnek; a határidő szeptember 12-e.

Míg a korábbi kiadásokat a székelyudvarhelyi városi parkban szervezték meg, a tavalyi járványhelyzetben szükségmegoldásként minden nagykövet az őt nevező civil szervezet által választott helyszínen futott. Ez a forgatókönyv lesz érvényes idén is,

minden civil ügy maga választja meg a helyszínt

– tájékoztatott a Közösségi Alapítvány vezetője. Tapasztalataik alapján több előnye is volt ennek: míg a városi park befogadóképessége miatt a résztvevő nagykövetek számát legtöbb négyszáz főben kellett megállapítaniuk, ezzel a megoldással 2020-ban jóval több futót lehetett bevonni.

Korábban projektenként tizenöt-húsz nagykövet indítását javasolták, most ezt a számot harmincra növelték.

A visszajelzések alapján a tavalyi gyűjtőakción – mivel mindenki külön helyszínen, kisebb csoportokba szerveződve bonyolította le az eseményt – meghittebb, családiasabb volt a hangulat, „a futás lejártával nem széledtek szét a résztvevők, sokan ott maradtak, beszélgettek, ismerkedtek” – mondta Csáki Rozália. Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy elköteleződnek az új szervezési forma mellett, de mindenképp érdemes ebben gondolkodni.

„A nehéz tavalyi évet, a célokat nézve is mindenki meg tudta valósítani a projektjét, a kitűzött célt elérte, az adománygyűjtésnél mindig előfordult, hogy több is gyűlt, mint amennyire számítottak, de ritkán az is, hogy valamivel kevesebb” – mondta Csáki Rozália. Ezért fontos a célokat jól meghatározni, részt venni a projektvezetőkkel tartott tájékoztató beszélgetéseken.