Fuss Neki! Gyergyó: még lehet adományozni

Még a hétvégén és hétfőn is van lehetőség az adományozásra a Fuss Neki! Gyergyó idei kiadásába bekapcsolódott civil szervezetek számára. Csütörtökig 280 ezer lej támogatást ajánlott fel közel 3000 adományozó.

a hétvégén és hétfőn is lehet még adományokat felajánlni, illetve az eddig felajánlott, de még be nem fizetett adományok célba juttatására is van lehetőség.