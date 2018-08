Főzés, zene és tánc a nagykorúsodó Pityókafesztiválon

A csapatok alkotásait a nézők is megkóstolhatják, több száz adag ételt ajánlottak fel a versenyzők. Archív • Fotó: Veres Nándor

Nagykorúvá válik a Pityókafesztivál, a Csíkszeredai Városnapok legnépszerűbb programpontja, jelezte György Piroska szervező, a csíkszeredai polgármesteri hivatal Csík-Info turisztikai információs irodájának munkatársa. A 46 – többnyire térségbeli – benevezett csapat előre leadott receptjeit elnézve azt mondta,

színes ételkínálatra és rendezvényre lehet számítani.

Szombaton délelőtt tíz órakor nyitják meg a Pityókafesztivált, a szakmai zsűri pedig délután két órakor kezdi az elbírálást, de a nap folyamán, a készülődés során is figyelik a versenyzőket, szem előtt tartják a higiéniai szabályok betartását, a szemrevaló tálalást is.

Külön osztanak díjat a főtt és sült ételek kategóriájában, különdíjat is ad a zsűri, és a közönségdíj is lesz, a megvásárolható tombolákkal lehet szavazni a legjobbnak ítélt ételre.

Hűségkupát is átadnak a több mint tíz alkalommal részt vett csapatok számára.

Az elkészült ételeket a nézők is megkóstolhatják, több száz adag ételt ajánlottak fel erre a célra a versenyző csapatok. Idén is megjelenik a receptes könyv, A pityókafesztivál ízei címmel a tavalyi versenyzők receptjeit gyűjtötték össze és jelentették meg a szervezők. A kiadványt a versenyzők megkapják ajándékba. A Pityókfesztivál során beszélgetések is zajlanak, szervezőket, versenyzőket, a zsűrit kérdezgetik az eddigi fesztiválokról. Közben a színpadon hagyományőrző néptánccsoportok lépnek fel,

a megnyitón a Csíkszentsimoni Fúvószenekar zenél,

12 órától pedig bábelőadás is lesz. 13.40-től az Orotvai komákat lehet meghallgatni.

Lehetőség a jótékonykodásra



György Piroska közölte, idén első alkalommal nem két üveg bor, hanem harminc lej a csapatok benevezési díja, az összegyűlt összeget pedig jótékony célra ajánlják fel, a csíkszeredai AutHelp Egyesület kapja meg. Szintén az autista gyermekek nevelését felvállaló szervezetnek adják a tombolajegyek vásárlásából befolyó összeget, a helyszínen pedig dobozokba további adományokat lehet elhelyezni.